Ťažká predpoveď na budúci rok! Astrológ prezradil, čo nás čaká: Pripravte sa na prekážky, Zeman v ohrození

BRATISLAVA – Celebritný astrológ Niro už prezradil, ako bude vyzerať slovenská politická scéna po budúcoročných parlamentných voľbách. Stane sa však niečo výnimočné vo svete? Pripraviť sa treba na problémy a prekážky, ale aj na nedostatok peňazí. Zdá sa, že všetko sa dostane do tých správnych koľají až v septembri.

Rok plný prekážok

Ako už predtým uviedol celebritný astrológ, čaká nás štvorkový rok, keďže súčet číslic je štyri. Čísla ukazujú, že sa treba pripraviť na starosti, problémy a prekážky. Zo strany ľudí sa bude vyžadovať veľa pokory. „Musíme dokázať prijať veci, ktoré nie sú veľmi príjemné a v ktorých je potrebné potlačiť ego,“ povedal pre Topky astrológ. To však bude predstavovať veľký problém. Od apríla do septembra je totiž Mars veľmi poškodený s Plutom a Saturnom. „Úľava sa ukazuje až niekedy v septembri, pretože až vtedy je Mars ako tak čistý.“

K veľkému zlomu dôjde až po letných prázdninách, nielen čo sa domácej politickej scény týka. Dátum volieb, ktorého súčet čísel je osem, totiž naznačuje, že ide o karmické obdobie. „V období tohto karmického času, ak robíme rozhodnutia zásadného charakteru, dianie okolo nás to ovplyvňuje dlhodobo nielen v politike, ale v každej oblasti života,“ uviedol astrológ Niro. „Je to veľmi dôležitý dátum.“

Budú chýbať peniaze

Od apríla je Mars v ťažkom kvadráte s planétami. Je v konjunkcii s Jupiterom, Saturnom aj s Plutom, ale aj s Uránom, čo je podľa astrológa planéta rýchlych zmien. Prakticky až do septembra je Mars podľa astrológa poškodený. „Jupiter je planéta šťastia, signifikátor peňazí, teda budú chýbať peniaze. Ľudia sa nepoučia z chýb.“ Na základe toho, ako dopadnú naše voľby, ukážu sa aj ostatné veci.

„Pokiaľ sa podarí progresívcom a ostatným liberálom dostať sa do parlamentu, bude to koniec V4. My sme tam ten slabý článok,“ uviedol celebritný astrológ. Na záver prezradil, ako sa bude vyvíjať situácia u našich susedov. „Je dosť možné, že v Českej republike môže dôjsť budúci rok k výmene na jednom z najvyšších postov zo zdravotných dôvodov,“ dodal.