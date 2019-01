Veľký HOROSKOP na rok 2019: Strach, nové lásky aj úspechy, toto sú najšťastnejšie znamenia!

Kozorožec (22. 12. – 20. 1.)

Znamenie Kozorožca sa bude v roku 2019 prejavovať ako pružné a dynamické. Kozorožci pocítia veľkú motiváciu a silu v oblasti práce. V pracovnej rovine sa môžu uplatniť podľa svojej chuti a môžu očakávať aj zaujímavé zmeny. Finančne budú zaistení, dokonca budú mať rezervy aj pre svojich rodinných príslušníkov.

Zdravie bude slúžiť celý rok a nič negatívne sa nestane ani pri cestovaní alebo pri športe. Prvá polovica roka uplynie rýchlo a hladko. V júli sa objavia zaujímavé možnosti v práci, pri investovaní, ba dokonca aj partnerskom vzťahu. Druhá polovica roka bude zaujímavá pre Kozorožcov vďaka novým vzťahom a novým ponukám, ktoré sa začnú zrazu objavovať.

Vodnár (21. 1. – 18. 2.)

Na rozdiel od iných znamení vstupuje Vodnár do nového roka 2019 s miernou záťažou, bude mať miernu smolu, ktorá spomaľuje. V živote sa to prejaví tak, že sa objaví niekoľko zaujímavých pracovných ponúk alebo podnikateľských príležitostí, ale ťažkosti s tým spojené by boli na toľko veľké, že je lepšie si to rozmyslieť a radšej sa pustiť do niečoho iného.

Osudová smola to nie je, ale budete mať pocit, že treba niečo zmeniť. Na začiatku mája sa všetko zmení. V máji sa Vodnárov zmocní pocit oslobodenia, ktoré bude trvať ďalšie mesiace. Budete sa môcť plne rozvinúť na poli pracovnom aj partnerskom. Druhá polovica roka bude v znamení pracovných úspechov a celkovej prosperity, dokonca aj finančnej.

Ryby (19. 2. – 20. 3.)

Sú charakteristické inšpiráciou, novými nápadmi a v podstate aj duchovným pokojom. Všetky udalosti roku 2019 tak budú pod dohľadom a rozvahou. Na začiatku marca do života Rýb prenikne niečo významné. Ryby budú na jar úspešné a čiperné. V lete dôjde ku spomaleniu spoločenských reakcií.

Začiatkom septembra budú mať Ryby príležitosť vyniknúť alebo sa presláviť nejakým dobrým a užitočným nápadom. Zdravie, partnerstvo a práca pobežia zo zotrvačnosti. Koncom roka bude možnosť na osobné osvietenie, na ktoré bude dobrá konštelácia hviezd.

Baran (21. 3. – 20. 4.)

Na začiatku roka 2019 sa bude Baranom dariť na pracovnom aj finančnom poli. V priebehu januára a februára môžu uskutočniť mnoho užitočných zmien vo svojom živote a budú im priať šťastné náhody, ktoré im do života prinesú prosperitu. Treba sa však zmieriť s tým, že v partnerskej oblasti nemusí všetko vychádzať podľa ich predstáv.

Veľká zmena príde 5. apríla a bude pokračovať aj v máji. Konštelácia Slnka a Mesiaca v súhvezdí Baran sa premietne do úspechov v práci, podnikaní a zdraví. Barani sa dočkajú spokojnosti v oblasti partnerstva, manželstva, vzťahov a sexu. Ak sa Baranom podarí položiť základy k ďalším úspechom začiatkom mája, bude sa im dariť celý rok 2019. Prvá polovica roku bude plná zaujímavých možností, z ktorých sa väčšina už nemusí opakovať.

Býk (21. 4. – 20. 5.)

Začiatok roka 2019 sa bude pomaly rozbiehať, obdobie do 15. februára môže byť zaťažené pochmúrnou náladou a drobnými zdravotnými ťažkosťami. Potom sa všetkou zmení a je možné očakávať zmeny v práci, plány na presťahovanie alebo rekonštrukciu bytu, prípadne zmeny k lepšiemu v partnerstve a v sexualite.

Ideálny čas na založenie rodiny bude od polovice marca do začiatku júna. Čas od augusta do konca roka bude dobrý pre akékoľvek väčšie zmeny, ako je sťahovanie, zmena práce či predaj alebo kúpa nehnuteľnosti. Opatrní by mali byť iba v oblasti financií a investícií.

Blíženci (21. 5. – 20. 6.)

Začiatkom roka sa Blíženci budú cítiť osamelo. Mesiac prinesie začiatkom januára inšpiráciu, podnikateľské nápady, ale aj ľahko depresívne nálady. Od začiatku apríla začne pôsobiť mohutná regeneračná sila Marsu, ktorá Blížencom dodá sebavedomie a rozhodnosť. Apríl a máj budú prínosné obdobia.

Obdobie od mája do konca júna môžu Blíženci využiť na uskutočnenie už skôr zamýšľaných pracovných a partnerských zmien alebo k realizácii vzostupu v akejkoľvek rovine. Druhá polovica roka bude viac kreatívna a Blíženci môžu uskutočniť veľa zaujímavých projektov.

Rak (21. 6. – 22. 7.)

V tomto znamení budete mať možnosť využívať výnimku z rôznych pravidiel, úľavy, zvláštne odporúčania alebo iba vstup do VIP lóže. Začiatok roka bude pre Rakov pokojný a harmonický, neprídu žiadne náhle alebo neočakávané zmeny. Všetky zmeny sa bez problémov presadia a vo všetkom sa im bude dariť.

V druhej polovici mája bude Mars v znamení Raka a dodá všetkým v tomto znamení silu a energiu na uskutočnenie všetkých plánov. V tomto období budú skvelé podmienky pre zlepšenie milostného života alebo splodenie dieťaťa. Počas júna a júla bude vhodný čas na odraz v oblasti práce, peňazí kariéry a trebárs aj slávy. Na konci roka môžu Raci využiť dobré pracovné nápady.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Znamenie Leva je šťastným znamením. Začiatok roka nebude ničím výnimočný, ale bude vám priať zdravie a nečakajú vás žiadne nehody. V polovici apríla môžete urobiť nejaký životne dôležitý krok, šťastie bude na vašej strane.

V lete budú dobré podmienky na prácu, podnikanie a potom bude nasledovať obdobie pokoja, kedy všetko pobeží podľa toho, ako si to Levy naplánovali. V druhej polovici roka nabádajú hviezdy k opatrnosti, aby ste ľudí nepodceňovali. Mohlo by sa vám to vypomstiť.

Panna (23. 8. – 22. 9 .)

Po pokojnom vstupe do nového roka 2018 čaká na Panny dvojmesačné obdobie, kedy si budú riešiť nezrovnalosti vo vzťahoch, či už partnerských, alebo pracovných. Začiatkom roka budú Panny prečisťovať svoje vzťahy. Zdravie bude slúžiť po celý rok.

Ak si budú chcieť Panny vylepšovať situáciu v oblasti práce, ideálny bude august. 30. augusta nastane ojedinelá konštelácia, čo bude ideálne na riešenie práce, vzťahov, financií, zdravia a bývania. Ak budú Panny riešiť na začiatku septembra čokoľvek, všetko sa vyrieši do konca roka a Panny budú spokojné.

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Do roka 2019 vstúpia Váhy nenápadne a bez väčších nárokov. V oblasti práce, zdravia, podnikania a partnerstva sa nič neprihodí až do jarnej rovnodennosti 20. marca. Na jar sa objavia nové možnosti v partnerskom živote a nové pracovné príležitosti.

Vyrieši sa možno aj nejaký menší, možno psychosomatický, zdravotný problém. Všetko pobeží akoby zo zotrvačnosti až do konca septembra. Potom sa Váhy pustia do nejakého väčšieho projektu, ktorý sa zapíše do ich váhavých životov. Do konca roka sa neudeje nič výnimočné, najviac konštruktívnych zmien sa odohrá v partnerskej oblasti.

Škorpión (24. 10. – 22. 11.)

Pri vstupe do nového roka budú Škorpióni cítiť isté obavy, ktoré však budú neopodstatnené. Na veľa vecí budete sami, napríklad platenie šekov, ale na strane druhej, táto cesta samostatnosti bude to najlepšie, čo môžete pre seba urobiť.

Prvá príležitosť, ktorá sa bude týkať práce a partnerstva, sa objaví v máji. Vo všetkom sa im bude dariť od mája do konca októbra. 28. októbra bude výborná konštelácia na akúkoľvek osudovú zmenu v živote, či už zmenu v partnerstve, alebo v práci. Koniec roka bude celkom pokojný, aj keď pracovitý.

Strelec (23.11. – 21.12.)

Hneď na začiatku roka budú mať Strelci možnosť niečo zmeniť alebo posunúť, čo sa týka partnerstva alebo akýchkoľvek vzťahov. Do 3. februára majú možnosť manipulovať nielen svojím, ale aj s osudom ostatných ľudí vďaka svojej charizme.

Od polovice júna bude ďalšie časové obdobie vhodné pre zmenu vo vzťahoch. Celý rok platí pre Strelcov poučenie, že budú mať toľko dobrých a zaujímavých príležitostí, že by bola veľká škoda ich všetky premrhať.