VIDEO Pozostalí zostali na pohrebe v nemom úžase: Stačil jediný krok nosiča rakvy a... katastrofa!

PAMPAS - Nosič rakvy sa na pohrebe postaral o poriadne nepríjemný incident. Pri prekračovaní hrobu totiž spadol rovno na truhlu, ktorú sa jeho dvaja kolegovia snažili položiť do jamy. Rakva s telom sa v dôsledku pádu prevrátila nabok a jej vrch povolil. Nebohá pred všetkými pozostalými v dôsledku toho takmer vykĺzla von.

Smútiaci pozostalí v peruánskej dedinke Pampas zostali vna pohrebe veľmi rozrušení. Spôsobili to nosiči rakvy, ktorí sa zjavne nedohodli na pracovnom postupe. Celý incident bol nakrútený na video. Dvaja muži sa snažili položiť truhu do vykopaného hrobu, tretí z nich prekračoval jamu. Nepodarilo sa mu to a s rozkročenými nohami spadol priamo na rakvu, ktorá sa v rukách kolegov prekrútila nabok. Prudko dopadla na zem, veko však pád nevydržalo a povolilo. Z rakvy vypadla polovica mŕtveho ženského tela.

Zdroj: Youtube/Video Break ​

Medzitým v pozadí počuť hlasy znepokojených príbuzných. Nosiči neboli schopní truhlu v jame správne otočiť, museli ju preto celú vytiahnuť von a odhaliť mŕtve telo pred všetkými pozostalými. Miestne médiá dodávajú, že nosiči napokon uzavreli rakvu a bez ďalších chýb dokončili pohreb.