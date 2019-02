FOTO Žena si sadla na záchod, vtom ucítila ostrú bolesť: Pozrela do misy a zažila strašný šok

Minulý utorok popoludní zažila Helen veľmi nepríjemný moment. Keď si sadla na toaletu v kúpeľni, uhryzol ju do zadku had, ktorý sa skrýval v mise. Na miesto okamžite privolali profesionálneho odchytávača hadov, ktorý o celom incidente informoval na Facebooku. "Ako iste predpokladáte, po uhryznutí okamžite vyskočila na nohy. Všetko sa stalo tak rýchlo a najprv si myslela, že je to žaba. Napokon zistila, že nejde o žiadnu žabu, ale o takmer dvojmetrového nejedovatého pytóna," opísal incident.

Zdroj: Facebook/Snake Catchers Brisbane, Ipswich, Logan & Gold Coast 0413 028 081

A prispela aj samotná Richardsová. "Nohavice som mala stále stiahnuté dole a otočila som sa, aby som to videla. Vyzeralo to ako dlhokrká korytnačka." Podľa odchytávača žena hadovi zablokovala únikovú cestu, preto reagoval útokom. Bál sa totiž viac než Helen.

Odchytávač pochválil Helen za jej rozumné správanie. Nespanikárila a v žiadnom prípade sa nesnažila WC spláchnuť. Týmto spôsobom by sa totiž had dostal do potrubia. Richardsová priznala, že odteraz už vždy na záchode najprv zasvieti svetlo a pozrie sa do misy predtým, než si sadne na dosku.