Negramotný sibírsky chlapík ovládol cársku rodinu: Roztopašník, ktorý miloval sexuálne orgie

MOSKVA - Divoký pohľad, dlhé vlasy a fúzy a schopnosť hypnózy a sugescie. Nie príliš vhodné vlastnosti na to stať sa jednou z najmocnejších postáv cárskeho Ruska. Samozvanému svätcovi Grigorijovi Rasputinovi, od ktorého narodenia uplynulo 22. januára 150 rokov, sa to ale podarilo. V malej ruskej dedinke síce začínal ako negramotný povozník a zlodej koní, neskôr však dokonale ovládol posledného ruského cára Mikuláša II. a najmä jeho manželku. Súčasťou jeho života boli orgie plné sexu a alkoholu a veľa nepriateľov.

Jedna z najbizarnejších postáv prelomu 19. a 20. storočia, ktorú okrem iného preslávila skupina Boney M hitom Rasputin, sa narodila podľa cirkevnej matriky 21. januára 1869 v sibírskej dedine Pokrovskoje. Ďalšie údaje o roku jeho narodenia sa pohybujú v intervale 1864 až 1872. Nejasnosti panujú aj okolo jeho mena. Podľa niektorých historikov bolo Rasputin jeho pravé meno, iné zdroje zas uvádzajú Novych. Pri pôvode mena Rasputin sa historici prikláňajú buď k verzii, že pochádza z ruského slova "rasputnik" (zhýralec, roztopašník), alebo zo slova "rasputije" (rázcestie).

Ako mladík podľa väčšiny zdrojov pil a chodil za dievčatami a zhruba ako osemnásťročný odišiel do kláštora. Po niekoľkých mesiacoch sa ale vrátil do svojho rodiska a oženil sa. Manželka Praskovja mu porodila tri deti, ďalšie deti mal aj s inými ženami. Na svoju rodinu ani v neskoršom období nikdy nezanevrel. Jedna z jeho dcér Marija po boľševickej revolúcii utiekla do Francúzska a potom do USA, kde v roku 1977 zomrela.

So svojimi deťmi Zdroj: profimedia.sk

Niekedy na prelome storočia Grigorij odišiel od svojej rodiny a pod vplyvom svojho pobytu v kláštore a údajne aj kvôli zjaveniu začal po celom Rusku hlásať slovo božie a pozvoľna sa začala šíriť jeho povesť. Stal sa tzv. starcom, božím mužom, ktorého si dedinčania hýčkali. Do školy síce nechodil, napriek tomu sa dobre vyznal v biblických textoch. Občas dokázal niekoho vyliečiť, vraj mal totiž schopnosť sugescie a hypnózy a ovládal základy liečiteľstva. Počas svojho putovania navštívil Grécko a Jeruzalem. V roku 1903 prišiel do Petrohradu. Okolnosti Rasputinovi vtedy nahrávali. Na čele štátu stál slabý cár Mikuláš II. a náboženstvo a mystika hrala významnú rolu v živote panovačnej cárovnej Alexandry Fiodorovny. Táto pôvodne nemecká princezná videla v Rasputinovi šancu na uzdravenie následníka trónu Alexeja, ktorý trpel hemofíliou. V roku 1905 bol Grigorij na radu najlepšej priateľky cárovnej Anny Vyrubovovej uvedený k cárskej rodine. Rasputinovi sa niekoľkokrát podarilo zastaviť bolesti i krvácanie malého princa a jeho úspech bol tak spečatený.

Rasputin v obklopení svojich obdivovateliek Zdroj: profimedia.sk

Mníšsky divotvorca cársku rodinu úplne ovládol. Za peniaze dojednával audiencie a prostredníctvom svojej manželky začal cár na jeho rady spoliehať aj v štátnych záležitostiach. Postupom času tento "svätý čert" alebo "šialený mních", ako ho prezývali, začal zasahovať i do menovania cirkevných hodnostárov a nakoniec aj do politických a vojenských rozhodnutí. Ďalšou stránkou jeho prepychového života sa stali bujaré pitky a noci s významnými ženami. Orgiami údajne zaháňal diabla v sebe i v ženách. Každý jeho krok sledovala cárska polícia a počas prvej svetovej vojny bol obviňovaný zo spojenia s Nemeckom. Cárovná sa obča o Rasputinových orgiách dozvedela, nedala však na neho nikdy dopustiť. Jeho škandalózny život prispel k diskreditácii cárskej rodiny a Rasputin si vytvoril mnoho nepriateľov. Po niekoľkých neúspešných pokusoch ho zabiť sa úlohy "zachrániť monarchiu" nakoniec ujala skupina konzervatívcov na čele s bohatým kniežaťom Felixom Jusupovom, ktorý Rasputina nenávidel. Jusupov usporiadal spoločne s poslancom ruskej Dumy Vladimirom Puriškevičom a členom cárskej rodiny a veľkokňazom Dmitrijom Pavlovičom vo svojom paláci 30. decembra 1916 večierok. Návnadou pre Grigorija sa stala jeho manželka Irina. Na párty podali Rasputinovi v jedle a vo víne jed, ktorý ale nezaberal, a tak ho postrelili a dobili palicou. Údajne ešte živého ho potom zabalili do kožuchu a hodili pod ľad zamrznutej rieky Neva. Niektoré zdroje tvrdia, že na vražde sa podieľal aj agent britskej tajnej služby MI6 Oswald Rayner.

Generál Putjatin (vpravo), Rasputin a plukovník Lotman Zdroj: profimedia.sk

Na príkaz cárovnej bol Rasputin pochovaný v Cárskom Seli, v búrlivom roku 1917 však miestni obyvatelia telo spálili. Vo svojej záveti okrem iného uviedol, že keď zomrie rukou príslušníka cárskej rodiny, monarchia neprežije dva roky. Vláda Romanovcov skončila za necelé tri mesiace a za necelé dva roky cársku rodinu zavraždilo boľševické komando. Jusupovovi, ktorý za legendami opradenú vraždu nebol potrestatný, sa podarilo utiecť a zomrel v roku 1967 vo Francúzsku. Puriškevič bol po boľševickej revolúcii krátko uväznený, zomrel v roku 1920. Pavlovič tiež utiekol a zomrel v roku 1941 v pľúcnom sanatóriu vo Švajčiarsku.

"Skoro všetko, čo sa o ňom hovorí, nie je pravda. Nikdy nebol mníchom, nikdy neorganizoval bláznivé orgie. Áno, pochádzal z dediny, prišiel do Petrohradu so špinou za nechtami, až do svojich štyridsiatich rokov nevedel čítať ani písať a po vypuknutí vojny v roku 1914 prepadol pitiu. Usúdil, že Rusko zomrelo, že je zničené, a tak šiel k Jusupovovi, aby ho zabili," vyhlásila pred dvomi rokmi Rasputinova pravnučka.