Sex na prvom rande: Máte s tým skúsenosť? Pozrite sa, čo naňho hovoria vedci!

Tím psychológov z izraelského interdisciplinárneho centra Herzliya spolu s rochesterským univerzitným oddelením klinickej a sociálnej vedy a psychológie dospeli k záveru, že sexuálna túžba môže zohrať významnú úlohu pri vzájomnej atraktívnosti dvoch potenciálnych partnerov. Čo je však dôležitejšie, posilňuje väzbu medzi ľuďmi.

"Sex môže vytvoriť pôdu na prehĺbenie emocionálneho spojenia medzi dvomi neznámymi ľuďmi. To platí ako pre mužov, tak aj pre ženy. Sex motivuje ľudí, aby sa vzájomne prepojili, pričom na pohlaví v tomto prípade vôbec nezáleží," vysvetlil vedúci autor štúdie Gurit Birnbaum, sociálny psychológ a asociovaný profesor psychológie.

Zdroj: Getty Images

Štúdia skúmala len heterosexuálne páry. Zistilo, sa že aj muži aj ženy sa pri sexuálnom vzrušení snažili so svojimi partnermi prepojiť. Vedci rozdelili mužov a ženy do štyroch skupín. Analyzovali predovšetkým správanie medzi potenciálnymi partnermi. To vykazovalo nielen sexuálnu túžbu medzi nimi, ale potrebu emocionálneho spojenia. "Sexuálna túžba môže hrať veľmi dôležitú úlohu pri budovaní vzťahu. Je to magnetizmus, ktorý drží partnerov pokope dosť dlho na to, aby sa medzi nimi vytvorila väzba," vyhlásil Birnbaum.

Prvej štúdie sa zúčastnilo 36 žien a 22 mužov, ktorí počas prednahratej hudby pobozkali atraktívnu osobu druhého pohlavia. Následne ohodnotili svoju túžbu po danej osobe. Ďalších 38 žien a 42 mužov tancovalo s osobou opačného pohlavia na pomalú hudbu. V oboch skupinách vedci našli zhodu medzi synchronizovanosťou a túžbou po druhej osobe. Štúdie číslo tri a štyri testovali správanie skupiny, ktorej sa na obrazovke po dobu tridsiatich sekúnd zjavil erotický obsah a naopak skupinu, ktorej sa podobný obrázok neukázal.

Zdroj: Getty Images

Tí, ktorých sexuálne systémy boli aktivované, vykazovali v úlohách viac "starostlivé a užitočné" správanie. Podľa odborníkov si v tom čase skúmaná osoba na podvedomej úrovni uvedomí, že spolu s osobou opačného pohlavia môže zabezpečiť vlastnú reprodukciu. Podľa vedeckej domnienky ide o aktivovanie sexuálnej túžby, ktorá priamo ovplyvňuje emocionálne väzby.