Odborníci prehovorili: Krutá pravda o sedavom zamestnaní, hodina v posilke vám nepomôže!

Sedenie pre náš organizmus nie je dobré, potvrdené je v tejto súvislosti napríklad zvýšené riziko kardiovaskulárnych chorôb či riziko predčasnej smrti. Zarážajúcou správou je, že následky sedenia neodvráti ani pravidelná návšteva posilňovne. Odborníci preto radia, aby sme si lepšie plánovali svoje dni. Jednoduchým riešením by podľa nich mohlo byť postavenie sa od stola každú polhodinu.

Ani pauzy počas celodenného sedenia však neznížia riziko spomínaných chorôb, jednoducho treba na stoličke sedieť menej často. Pre ľudí pracujúcich v kanceláriách alebo dlho do večera môže byť poskakovanie každých 15 minút nepraktické. Našťastie, výskumníci tvrdia, že pohyb nemusí byť v zásade dôkladný. "Keď si spravíte prestávku na trochu pohybu, vôbec nezáleží na tom, čo robíte, stačí aj krátka prechádzka po chodbe," uviedol spoluautor štúdie, fyziológ Keith Diaz z Kolumbijskej univerzity. Dokonca prezradil, že pohybová aktivita môže trvať kratšie ako minútu. Dobrým nápadom je teda ísť na toaletu na iné poschodie alebo uprednostniť osobný kontakt s kolegom namiesto toho, aby ste mu písali e-mail.

Zdroj: Getty Images

Odborníci analyzovali dáta asi 8000 dospelých Američanov vo veku od 45 rokov. Zamerali sa predovšetkým na riziko mŕtvice. Každý zo zúčastnených nosil štyri až sedem dní v týždni zaznamenávač aktivity. Takmer 650 dobrovoľníkov do apríla 2017 umrelo. Na základe toho vedci zistili, že riziko mŕtvice sa najviac zníži, keď vymeníme sedavý životný štýl za aktívny. Pri vysoko intenzívnych aktivitách ako beh alebo bicyklovanie sa pravdepodobnosť na predčasnú smrť znížila o 35 percent. Dobrou správou je, že už 30-minútová, nenáročná aktivita, ktorá nahradí 30 minút sedenia, dokáže znížiť riziko mŕtvice o 17 percent. Ak sa vám to počas bežného pracovného dňa zdá nemožné, inšpirujte sa týmito radami:

1. Prejdite časť cesty do práce peši

Kráčajte až k ďalšej zastávke, nie k tej najbližšej. Ranných 20 minút kráčania navyše dokáže skutočné zázraky.

Zdroj: Getty Images

2. Investujte do stojaceho stola

Informujte svojho šéfa o tomto výskume a navrhnite mu, aby investoval peniaze do stolov, pri ktorých budete namiesto sedenia stáť.

3. Posielajte kolegom menej e-mailov

Vstaňte a choďte za kolegom na opačnom konci kancelárie osobne. Každá malá prechádzka je osožná a keď ju budete pravidelne zaraďovať do svojho režimu, telo sa vám za to poďakuje.

4. Nejedzte za pracovným stolom

Prestávka na obed je skvelou možnosťou, ako sa aspoň trochu hýbať. Využite všetok čas a choďte mimo kanceláriu.

Zdroj: Getty Images

5. Používajte malú fľašu na vodu

Každý krát, keď vám dôjde voda vo fľaši, budete nútení si ju ísť znova nabrať, niekoľkokrát do dňa. Budete sa hýbať a zároveň sa hydratovať.

Dôležité je však myslieť na to, že hodinové cvičenie na konci dňa riziko chorôb nezníži. Na to je potrebné hýbať sa viackrát do dňa, pričom nemusí ísť nevyhnutne o silovú či náročnú aktivitu. Stačí malá prechádzka alebo vynechanie hromadnej dopravy do práce. Akákoľvek aktivita je pre ľudský organizmus prospešná.