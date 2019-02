Žena si adoptovala dve malé deti: Ohromujúce zistenie o ich pôvode a potom prišiel ďalší šok!

COLORADO - Katie Pageová (30) z amerického Colorada bola krátko po rozvode, keď sa rozhodla pre zásadnú zmenu. Do pestúnskej starostlivosti si najprv vzala takmer ročného chlapca, potom niekoľkodňové dievčatko. Priznáva, že zistenie o ich minulosti bolo najväčším prekvapením jej života.

Slobodná Katie sa v roku 2015 stala Graysonovou mamou po tom, čo sa ho zriekla jeho biologická matka, ktorá bola podľa záznamov drogovo závislá. „Hneď som zavolala svojej matke, aby sa ku mne na pár mesiacov nasťahovala. Potrebovala som pomoc,“ spomína Katie na to, ako si brala domov 11-mesačné batoľa, ktoré si následne adoptovala.

Na snímke je Katie Pageová. Zdroj: FB/Katie Page

No o ani nie dva týždne si vzala do pestúnskej starostlivosti štvordňové dievčatko Hannah, ktoré taktiež priviedla na svet žena, ktorá počas tehotenstva brala drogy. „Po zdravotnej stránke na tom bola rovnako ako Grayson. Vtedy som si povedala, že keď som sa zvládla postarať o neho, dokážem to znova,“ uviedla Američanka s tým, že až neskôr si všimla, že meno Graysonovej biologickej matky je totožné s menom matky dievčatka.

Katie sa preto pustila do zisťovania. Jeho výsledkom bolo, že žena znova otehotnela a porodila Hannah, ktorej sa tiež vzdala. Katie, ktorá sa odrazu stala adoptívnym rodičom pokrvných súrodencov, zažila aj ďalšie prekvapenie.

Zistila totiž, že žena, ktorá ich porodila, vynosila pod srdcom i tretie dieťa, chlapčeka. Katie neváhala a Graysonovho a Hannahinho súrodenca si vzala do pestúnskej starostlivosti s tým, že verí, že v tomto roku si ho taktiež adoptuje.