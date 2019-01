Zanedbaná matka baví internet: Napodobnila FOTO modelky v odvážnych bikinách

Laurin nápad napodobniť pózu vznikol po tom, ako na instagramovom účte Beginning Boutique videla reklamu na bikiny. Modelka na fotografii propaguje odvážne bikiny s pomerne odhaľujúcim spodkom, ktorý jej siaha až po pás a vrchný diel tvorí skrátený top nad pupok. Snímku komentovalo množstvo nespokojných zákazníkov, podľa ktorých sú tieto plavky už príliš.

Zdroj: Facebook/Beginning Boutique

Blogerka, ktorá popri východe svojich detí nemá veľa času na starostlivosť o svoj zovňajšok, je známa svojimi vtipnými fotografiami a videami, čo potvrdila aj v tomto prípade. Jej priaznivci jej navrhli, aby si propagované bikiny kúpila a recenzovala ich. Namiesto toho, aby míňala peniaze za drahý kus plaviek, si ale vyrobila svoju vlastnú verziu. Použila superhrdinský opasok a detský top. "Keď ťa každý prosí, aby si si to kúpila a spravila na to recenziu, ale ty si povieš, nie! Stojí to 50 dolárov a je január. Dokážem si tú vec vyrobiť doma," píše Laura v popise fotky. Kvôli odvážnosti svojho outfitu musela zakryť svoje intímne partie emotikonmi.

Zdroj: Instagram/kneedeepinlifeblog

Jej fotografia sa rýchlo stala populárnou, doposiaľ získala vyše 25-tisíc pozitívnych reakcií a viac ako 5000 zdieľaní. Mnohí ľudia priznali, že ich fotka pobavila natoľko, až sa takmer pomočili. "Si úžasná žena. Ďakujem za to, že si a že si cvrknem, keď vidím tvoje príspevky. Ideš," znie jeden z komentárov.