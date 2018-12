Štedrý deň vo vzduchu! FOTO Starší muž si rezervoval šesť letov, dôvod vám vženie slzy do očí

Milujúci otec Hal Vaughan strávil vianočné sviatky vo vzduchu. Cez spoločnosť Delta Air Lines si rezervoval šesť letov, aby cez najkrajšie obdobie zimy mohol byť so svojou dcérou, letuškou.​

„Mal som to potešenie sedieť vedľa Hala, keď som cestoval domov. Jeho dcéra Pierce bola naša letuška, ktorá cez Vianoce pracovala. Rozhodol sa, že na sviatky bude so svojou dcérou. Takže dnešok a zajtrajšok strávi v lietadle. Úžasný otec!“ 24. decembra to na svojom Facebooku napísal Mike Levy, ktorému sa Hal počas letu z Floridy do Detroitu zdôveril s tým, že na Vianoce túžil byť s dcérou. Keďže však mala službu, prišiel za ňou do práce, o čom jej vopred nepovedal.

Na snímke je Hal Vaughan (vľavo) a Mike Levy. Zdroj: FB/Mike Levy

Mužovo vianočné prekvapenie ocenila i spomínaná letecká spoločnosť. „Vážime si všetkých našich zamestnancov za to, že pracujú cez sviatky a sú k dispozícii našim zákazníkom. A sme veľmi potešení, že tento fantastický otec má príležitosť stráviť Vianoce so svojou dcérou.“

Na snímke je Halova dcéra, Pierce. Zdroj: FB/Mike Levy

Láskyplný príbeh na sociálnej sieti zdieľalo skoro 40-tisíc ľudí. Pod príspevkom na nazbieralo mnoho komentárov, v ktorých užívatelia nešetria superlatívmi.