Tínedžerka náhodou vďaka zoznamke vyriešila záhadný prípad: Spoznala zlodeja aj obeť!

Emily sa pri svojej komunikácii cez aplikáciu Tinder nechtiac zaplietla do záhadného prípadu, ktorý sa týkal nealkoholického ochuteného nápoja La Croix. Užívateľ menom Drew zdieľal, že má veľmi dobrý deň, pretože náhodne našiel celé balenie plechoviek a zobral si ich domov. Krátko nato ale Cochranová objavila status užívateľa Raymonda, ktorý naopak opisoval svoj deň ako nešťastný, pretože prišiel o balenie nealkoholického nápoja, keď ho nechal iba chvíľku bez dozoru.

IM TALKING TO A GUY WHO GOT HIS LACROIX STOLEN, AND THE GUY WHO STOLE HIS LACROIX. CAN YOU BELIEVE THIS pic.twitter.com/QaZLQAz82q