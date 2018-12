Žena nazrela do záhrady susedov, ostala zdesená: Tento pohľad zažiť naozaj nechcela

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

LONDÝN - Nemenovaná užívateľka sa vo svojom príspevku na portáli Mumsnet podelila so zarážajúcim zistením. Keď nazrela susedom do záhrady, uvidela tam čerstvý hrob. Akokoľvek bol ale tento objav nezvyčajný a nepríjemný, všetko je v súlade so zákonom a ona musí rešpektovať rozhodnutie svojich susedov.