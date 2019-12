Nijaká empatia, nijaká ľudskosť: Omyl! Prekvapivé zistenie o ľuďoch so psychopatickými sklonmi

Ilustračné foto

Zdroj: thinkstock.com

BRATISLAVA - Štúdia uverejnená v publikácii Osobné a individuálne rozdiely potvrdila, že empatia, ktorá charakterizuje schopnosť vcítiť sa do pocitov iných, je kľúčom, ktorý ovplyvňuje ľudské konanie a postoje k okoliu. Výsledky zároveň potvrdili, že aj jedinci so psychopatickými sklonmi majú túto schopnosť a to, že sa prejavujú necitlivo, je iba ich výber.