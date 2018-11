Blondínka (24) zverejnila FOTO po sfušovanej plastike pŕs: Sú ešte škaredšie ako predtým!

Dvadsaťštyriročná Kara Antoniová si dala po prvý raz vylepšiť svoje prsia implantátmi už v roku 2013. Po tom, ako prestala dojčiť svoju dcéru, sa ale nedávno rozhodla pre ďalší zákrok na Bali. "Chcela som, aby mi upravili tvar prsníkov. Hovorila som o liftingu a výmene implantátov. Tiež mi vadilo, že sa mi prsia rozchádzajú každé do inej strany, tak som chcela, aby mi ich zafixovali. Bol to dôsledok dojčenia," vysvetľuje.

Zdroj: Facebook/Kara Antonio

Kara si operáciu objednala cez známu agentúru Restored Beauty Getaways, ktorá sa zaoberá zdravotnou turistikou v Thajsku a na Bali, a zaplatila za ňu 8500 dolárov (vyše 7400 eur). Po plastike však prišlo kruté prebudenie a z toho, čo uvidela, zostala zdesená. "Implantáty mi síce vymenili, ale veľmi nešťastne. Moje prsia ovisajú ešte viac a neviem prečo mi zasahovali do bradaviek. Ich tvar som vôbec nechcela meniť," hovorí.

Zdroj: Facebook/Kara Antonio

Antoniovú hnevá aj to, že ju nechávali dlho v bolestiach a potom jej podali silný ketamín, ktorí bežne používajú veterinári. Na klinike sa pritom snažili ju presvedčiť, že konečný výsledok je dobrý. Majiteľka kliniky Bec nepripúšťala, že by sa dopustili chyby a urobili navyše aj to, čo nemali. Potom ale za nespokojnou klientkou prišla manažérka Chloe a tá jej navrhla opravný zákrok v Thajsku, čo naznačuje, že si klinika predsa len bola vedomá chyby na svojej strane.

Podľa Kary sa však ani po ďalšej operácii jej prsia ani zďaleka nepodobajú na výsledok, po akom túžila. Zároveň upozorňuje všetky ženy, ktoré zvažujú podobnú plastickú operáciu, aby si vopred dobre premysleli, komu zveria do rúk svoje telo.