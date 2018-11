Cudzinci mali šialený plán: Precestovali pol Európy, na Bratislavu im stačili štyri minúty!

EDINBURGH/LEEDS - Ľudia sa často sťažujú, že deň má len 24 hodín, čo niekedy nestačí na to, aby stihli všetky svoje povinnosti a plány. Túto výhovorku však nepoznajú 38-ročný Škót Chris Flercher a jeho o tri roky starší kamarát z Anglicka Adam Leyton, ktorí za 24 hodín precestovali deväť európskych metropol. Nevynechali ani našu Bratislavu.

Dvojica prekonala doterajší rekord. Za 24 hodín stihli navštíviť anglický Londýn, francúzsky Paríž, holandský Amsterdam, nemecký Berlín, českú Prahu, slovenskú Bratislavu, rakúsku Viedeň, belgický Brusel a maďarskú Budapešť. Precestovali tak 2574 kilometrov. Z každej zastávky si spravili fotku, tie nájdete v galérii tohto článku. Ak by však do deviateho mesta v poradí prišli o desať minút neskôr, z rekordu by nič nebolo.

Adam Leyton (vľavo) a Chris Flercher Zdroj: FB/Adam Leyton

Čítajte aj: VIDEO Z talentu tínedžera (16) ide hrôza: Deti sa ho boja, jeho oči vypadávajú z jamiek!

Nešlo však o nijakú nezmyselnú zábavku. Práve naopak. Motivovalo ich získať tisíc libier (cca 1126 eur) pre charitu, ktorá poskytuje podporu rodinám, ktoré prišli o dieťatko tesne pred pôrodom. Takáto krutá osudová rana zasiahla i Adamovu sestru.

Zatavili sa i v Bratislave. Zdroj: Profiimedia

Britský denník píše, že v Bratisalve sa zdržali len štyri minúty. V Bruseli pobudli o šesť minút dlhšie.