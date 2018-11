FOTO Kráska (32) si nechala zväčšiť prsia: Potom prišiel šok, poriadne ju strápnili!

MIAMI BEACH - Dnes 32-ročná Emily Nolanová z Floridy si dala do pŕs voperovať implantáty veľkosti 36DD. Zostala však v obavách po tom, ako začali vydávať zvuk podobný ľudskému uľaveniu plynov. Zväčšenie pŕs podstúpila kvôli svojmu priateľovi, ktorému sa nepáčil jej malý hrudník. Teraz to trpko ľutuje.

Emily Nolanová z Washingtonu šla pod nôž kvôli bývalému priateľovi, ktorý sa nevedel uspokojiť s jej prirodzenou veľkosťou pŕs. "Povedal mi, že skutočné ženy majú prsia," hovorí dnes už matka Emily. Svoje rozhodnutie ohľadom augumentácie prsníkov však začala ľutovať, keď jej implantáty spôsobovali bolesti krku a ramien. Okrem toho, kedykoľvek pohla rukami, implantáty vydávali zvuk podobný prdeniu. Až keď sa profesionálna rečníčka stretla so svojím terajším manželom Mattom, začala uvažovať o odstránení implantátov. V roku 2016 sa ich napokon zbavila a v tom istom roku sa páru narodil synček Oliver.

Zdroj: Facebook/Emily Nolan ​

Bývalá modelka Nolanová, ktorá dokumentuje svoj život na Instagrame, priznala, že plastiku pŕs podstúpila preto, lebo sa, aj kvôli svojmu bývalému, cítila menejcenná. Ani po zákroku však nebol úplne spokojný. Veselé obdobie v jej živote nastalo až po tom, ako spoznala Matta. Ten neriešil, či sú jej prsia prirodzené či umelé, bral jej telo také, aké bolo. Emily sa preto rozhodla vymazať zlé rozhodnutie zo svojej z minulosti a implantáty si nechala vyoperovať. "Som vydatá za dobrého muža, ktorý ma miluje takú, aká som," tvrdí.

Zdroj: Facebook/Emily Nolan

Pred operáciou ju sužovali nepríjemné zvuky, ktoré implantáty začali vydávať. Stalo sa to kedykoľvek, keď pohla rukami, či už išla niekoho objať alebo len dvíhala hore ramená. Nepríjemný zvuk jej pripomínal zlé rozhodnutie z minulosti. "Ak premýšľate nad odstránením implantátu, choďte do toho. Bolo to jedno z najdôležitejších a najsilnejších rozhodnutí, vrátiť sa späť do svojho zemského rúcha a akceptovať sa taká, aká som sa narodila. Nebojte sa toho, ako budú vaše prsia vyzerať potom. Nikdy som nestretla ženu, ktorej vyoperovali transplantáty a bola by nešťastná. Moje prsia sú úplne rovnaké ako pred zákrokom," podporuje ďalšie ženy Emily.