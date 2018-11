Kúzelník (28) očaril celý svet svojím magickým číslom: Pozriete VIDEO a ostanete v nemom úžase

LAS VEGAS - Mladý Číňan očaril porotcov na Svetových majstrovstvách kúzelníckych trikov s neuveriteľným kartovým číslom. Ľudia jeho vystúpenie nedokážu prestať sledovať a nikto nevie prísť na to, ako to tento kúzelník urobil. Pozrite si video a presvedčte sa na vlastné oči.

Napriek tomu, že si mnohí z nás želajú ocitnúť sa v Rokforte, všetci vieme, že mágia v skutočnosti neexistuje. I tak nás ale už stáročia bavia triky kúzelníkov. Eric Chien je toho príkladom. V júli predviedol nezabudnuteľné číslo na FISM Svetových majstrovstvách kúzelníckych trikov a získal zaň prvú cenu. Jeho víťazné "stužkové" vystúpenie je momentálne prístupné online a zanecháva milióny ľudí v nemom úžase.

V šesťminútovom videu Eric vytiahne zo škatule stužku a karty. Diváci sledujú, ako zázračným spôsobom dokáže zmeniť farbu kariet z červenej na modrú tesne predtým, ako nechá karty zmiznúť vo vzduchu a opäť sa zjaviť. Aby toho nebolo málo, rovnako mení aj farbu svojej vesty a kartu evidentne strihá na polovicu. Následne z karty spraví opäť jednu celistvú a premení ju na mince.

Zdroj: Youtube/Eric Chien

Video Chienovho vystúpenia si pozreli už milióny ľudí. Podľa mnohých to bola čistá mágia. "Som veľmi vzrušený z toho, že môžem zdieľať svoje FISM vystúpenie," okomentoval talentovaný mág svoje video. "Napriek tomu, že víťazstvo vo FISM je veľkým úspechom, pre mňa je to len začiatok. Väčšinu svojej kúzelníckej kariéry som bol mimo scény, ale prišiel čas, aby som sa postavil priamo na scénu," dodáva. Podľa vlastných slov má na pláne množstvo vecí a nevie sa dočkať ich realizácie. Mnohí Erica nazývajú géniom, pretože nedokážu prísť na to, ako svoj trik urobil. "Sledujem to znovu a znovu, je to čistý génius," píše jeden z fanúšikov.