Sestričku šokovala absurdná otázka pacientky (25): Krátka prednáška o ženskom pohlavnom orgáne

Bežné biologické deje prebiehajúce v našom tele sú pre mnohých dospelých stále veľkou záhadou. Istú sestričku napríklad šokovalo, keď sa 25-ročná pacientka spýtala, ako bude močiť, keď si vloží do vagíny tampón. Sestričke vraj chvíľu trvalo, aby pochopila, že to mladá žena myslí naozaj vážne. A ešte viac ju zarazilo to, keď sa niektorí užívatelia priznali, že nevedeli, že do ženského tela vedú tri a nie dva otvory. Rozhodla sa preto urobiť krátku prednášku na tému, ktorá patrí do osnov žiakov základnej školy.

Prvým otvorom nachádzajúcim sa v oblasti pohlavných orgánov je močová trubica umiestnená medzi klitorisom a vagínou. Jej nenápadná, skrytá poloha môže skutočne vyvolávať dojem, že tam ani nie je, ale má ju naozaj každá žena. Končí v močovom mechúre a práve ňou sa z tela vylučuje moč. Druhým otvorom je vagína, cez ktorú do ženy preniká penis pri pohlavnom styku a ženy z neho raz mesačne krvácajú. A samozrejme je tu ešte aj análny otvor, cez ktorý vychádza von obsah hrubého čreva.

Mýty o vagíne a jej fungovaní sú tiež zaujímavá téma, ktorá dokáže narobiť poriadny zmätok. Ako je to teda so ženskými pohlavnými orgánmi v skutočnosti?

Vagína sa pohlavným stykom nerozťahuje

Mnohí sa to totiž mylne domnievajú. Jej svaly sa rozťahujú iba vtedy, ak je žena vzrušená a má pohlavný styk. Pokiaľ sa niekedy ženám zdá, že je priúzka, znamená to, že nepociťuje to správne vzrušenie alebo sa jej partner príliš nezaoberal predohrou a šiel rovno na vec. V skutočnosti môže ovplyvniť elasticitu vagíny iba pôrod a starnutie.

Zdroj: Getty Images

Ženy nedokážu zadržiavať menštruačné krvácanie ako moč,

hoci po tom veľmi túžia. Ide totiž o samovoľné krvácanie.

Veľa mýtov koluje aj o tampónoch

Niektoré ženy si totiž myslia, že sa môže vo vnútri vagíny stratiť. To ale nikdy nehrozí. Možno akurát zapadne trochu hlbšie a vy ho budete odtiaľ "loviť" o niečo dlhšie, ale vždy ho tam nájdete. A ak nie vy, tak gynekológ určite.

Zdroj: Getty Images

Vulva alebo predsieň pošvy nie je u každej ženy rovnaká, jej tvar je individuálny

Z tohto dôvodu veľa žien podstupuje labioplastiku, počas ktorej plastický chirurg upraví a vylepší jej vzhľad. V rokoch 2015 a 2016 zaznamenal tento druh zákroku nárast až o 45%. Napriek týmto úpravám sa naozaj nedá opísať tvar ani rozmery typickej vulvy, pretože jej anatómia je jedinečná a veľmi rozmanitá. Ak však chcú niektorí preniknúť do tajomstiev jej fungovania a zloženia, stačí si pozrieť anatomickú príručku.