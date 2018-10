Tridsiatnička prehovorila o svojom prvom sexe: Bolo to srdcervúce, akokeby som tam dole mala múr

Vaginizmus je náhle, pevné stiahnutie vagíny vo chvíli, keď do nej chcete vniknúť penisom alebo akýmkoľvek predmetom. Je to automatická reakcia, v dôsledku ktorej žena prežíva mimoriadne bolestivý sex. V niektorých prípadoch kvôli tomuto utrpeniu odmieta sex úplne.

Zdroj: Facebook/Isley Lynn

Tridsaťročná Isley Lynnová prvé problémy zaznamenala už v útlom veku. "Keď som mala desať rokov, skúsila som si prvýkrát zaviesť tampón. Bolo to neznesiteľné, akoby tam dole nebola žiadna diera, ale múr," hovorí. Keď potom prišlo aj na prvý sex, bolo to pre dievčinu priam srdcervúce. Vinila samú seba, hoci za to nemohla. Bála sa, že si jej partneri budú myslieť, že ich neľúbi alebo ju nepriťahujú, keď s nimi nebude spať.

Dievčine napokon ako tínedžerke diagnostikovali vaginizmus. Následne podstúpila liečbu, aby sa tohto problému nadobro zbavila. Liečbu zahŕňali vaginálne trenažére, ktoré jej vagínu dokázali roztiahnuť na adekvátnu veľkosť v dôsledku uvoľnenia niektorých svalov. Podstúpila dokonca aj fyzioterapiu. V týchto prípadoch ale dokáže pomôcť aj psychosexuálna liečba, posilňovanie panvového dna či zmyslové stimulácie. Liečba ale u Isley príliš nezaberala, a tak sa musela postupne vyrovnať s tým, že zrejme nikdy nebude v poriadku. Odvtedy napísala divadelnú hru s názvom "Skin a Cat". V závere tejto hry si hlavná postava uvedomí, že nemusí mať taký istý sexuálny život, ako bežní ľudia.