Muž sa stavil s kamarátmi a prehltol lyžičku: Len ťažko uveríte tomu, čo sa stalo potom

Dvadsaťšesťročný muž menom Zhang prehltol lyžičku ešte vlani. Vraj tak urobil zámerne, išlo totiž o stávku s kamarátmi. Lyžica uviazla v jeho pažeráku, no nezaznamenal žiadnu bolesť či pocit nepohodlia. Preto sa rozhodol, že to jednoducho nechá tak a lekára nenavštívi. S lyžičkou v tele žil až do chvíle, kým ho niekto neudrel do hrudníka. Vtedy to muža naozaj zabolelo, a tak konečne vyhľadal pomoc.

Do nemocnice Xinjiang Coal Mine General Hospital v severozápadnej Číne prišiel s dýchacími problémami a bolesťou hrudníka. Doktori mu urobili röntgen a zostali v šoku. "Bol som veľmi prekvapený. S podobným pacientom som sa doposiaľ nikdy nestretol," hovorí nemocničný špecialista Yu Xiwu. Ten následne pacienta operoval, aby lyžičku vytiahol von. Hrozilo totiž prepichnutie pažeráka. Podľa slov chirurga bola lyžička pokrytá množstvom hlienu a mohla spôsobiť vážnu infekciu. Zhang našťastie operáciu zvládol dobre a o dva dni bol prepustený z nemocnice.

Xiwu na základe tohto prípadu zverejnil verejné upozornenie, aby ľudia neprehĺtali podobné predmety. "Nebuďte impulzívni a nerobte veci, ktoré by vám mohli ublížiť. Pretože len čo do pažeráka alebo do žalúdka vstúpi cudzie teleso, ide o život ohrozujúci stav," varuje lekár.