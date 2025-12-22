Diaľničiari pripravujú bezproblémový prechod na nový mýtny systém

BRATISLAVA - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) pokračuje v príprave na bezproblémový prechod na nový elektronický mýtny systém v budúcom roku, ktorý zásadne zníži náklady na výber mýta. Diaľničiari v pondelok informovali, že cieľom je vytvoriť stav, keď domáci poskytovateľ a medzinárodní poskytovatelia mýtnych služieb budú mať rovnaké podmienky na trhu.
„Prechod na nový systém je extrémne náročný proces. Musí prebiehať za plnej prevádzky, pričom ročne systém vykoná viac ako 650 miliónov mýtnych transakcií a v systéme je evidovaných viac ako 300.000 nákladných vozidiel,“ uviedli z mediálnej komunikácie NDS. NDS zároveň pokračuje v znižovaní nákladovosti mýtneho systému. Prvým míľnikom bola v minulom roku liberalizácia slovenského trhu s výberom mýta, čím sa zlomil monopol jednej spoločnosti. Dopravcovia si už môžu vybrať prostredníctvom koho uhradia mýto.
Súbežne diaľničiari pracujú na ďalšom míľniku - na dokončení nového mýtneho systému. „Ten bude pod kontrolou NDS a prinesie ďalšie zníženie nákladovosti pri výbere mýta. Aj počas decembra desiatky zamestnancov NDS a iných odborníkov pracujú na budovaní nového mýtneho systému tak, aby jeho spustenie prebehlo bez akýchkoľvek problémov,“ priblížila diaľničná spoločnosť. V nastavení nového systému sa zmenil maximálny počet mýtnych jednotiek, ktoré domáci prevádzkovateľ musí byť pripravený v prípade potreby poskytnúť. Zároveň sa zvýšil maximálny objem mýta, ktorý bude možné cez nový systém vybrať.
Nastanú aj legislatívne zmeny
O tom, aký objem mýta domáci poskytovateľ reálne vyberie a koľko mýtnych jednotiek poskytne, rozhodnú samotní dopravcovia podľa toho, či budú využívať služby medzinárodného alebo domáceho poskytovateľa mýtnych služieb. „Práve princíp odmeny viazanej výlučne na reálne poskytnutú mýtnu jednotku alebo objem reálne vybratého mýta zaisťuje ekonomickú výhodnosť pre NDS a férovosť podmienok na liberalizovanom trhu,“ pokračovali diaľničiari.
Rovnako je nevyhnutné zapracovať legislatívne zmeny, ktoré od roku 2020 až do spustenia nového systému výberu mýta nastali, respektíve nastanú. Potrebné je zapracovať zavedenie transakčnej dane, zmeny sadzieb DPH, zmeny súvisiace s prijatím európskej smernice o viaczložkovom mýte, zavedenie e-faktúry či novelu zákona o archívoch a registratúrach. Všetky tieto novely si vyžiadajú dodatočné zmeny v systéme a s tým súvisiace náklady NDS. Zároveň treba aktualizovať aj súčasný mýtny systém. Jeho výpadok čo i len na deň by vygeneroval škody za milióny eur na ušlom mýte. NDS uviedla, že napriek tomu sa jej darí nákladovosť mýta znižovať. Bezproblémový prechod na nový systém v budúcom roku označila za kľúčový krok na zníženie nákladovosti výberu mýta.