Neuveriteľná žiadosť v Holandsku: Ak to súd schváli, svet sa už načisto zbláznil

"Žijeme v časoch, keď si môžete zmeniť meno aj pohlavie. Prečo by sme nemohli rozhodnúť aj o svojom veku?" pýta sa Holanďan. Jeho krok vyvolal diskusie o tom, či je mienený vážne alebo len ako recesia. V každom prípade, oslovení právnici mu nedávajú takmer žiadnu šancu na úspech.

Jeden zo sudcov arnhemského súdu, ktorý by mal v tomto prípade rozhodnúť do štyroch týždňov, by od Ratelbanda rád vedel, čo sa teda stalo s prvými dvadsiatimi rokmi jeho života, ak tvrdí, že sa narodil až v roku 1969. "Koho potom vychovávali vaši rodičia? Kto bol ten malý chlapec?" pýta sa.

Ratelband argumentuje, že sa cíti byť diskriminovaný pre svoj vysoký vek. "Keď som 69-ročný, sú moje možnosti obmedzené. Keby som mal 49, môžem si kúpiť nový dom, nové auto, môžem viac pracovať," uvádza Holanďan.

Prekáža mu aj to, že nemá úspech u žien na zoznamovacej aplikácii Tinder. "Keď som na Tinderi a mám tam uvedené, že mám 69 rokov, nikto mi neodpovie. Keď budem mať 49, s rovnakou tvárou, akú mám teraz, moja pozícia bude vynikajúca," myslí si Ratelband. Ako dodáva, aj jeho lekári mu údajne hovoria, že má telo 45-ročného človeka, a on sám seba považuje za "mladého boha".