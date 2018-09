Žena (24) bola na prechádzke so svojimi dvojičkami: Keď zbadala tú hrozbu na FOTO, skoro zošalela

MIDURA - Matka dvoch rozkošných dcér náhodne odfotila, ako sa za nimi plíži jedna z najväčších hrozieb vo zvieracej ríši. Jej priateľ, našťastie, včas zakročil a situáciu vyriešil. No všetko mohlo byť inak, a práve to desí mladú ženu najviac.

Stacee Carterová z austrálskeho štátu Viktória bola minulú stredu na prechádzke so svojimi dvojičkami - šestnásťmesačnou Islou a Avou a partnerom Jackom. Bol pekný deň, a tak chcela spraviť pár fotiek, aby mala peknú pamiatku. V jednom momente sa prikrčila a vtom Jack zahučal "had"!

Zdroj: profimedia.sk

Zdroj: profimedia.sk

Keď ho Stacee zbadala, onemela od strachu. Had sa totiž plazil smerom k nohám Avy. Išlo o hada hnedého, jedného z najjedovatejších plazov na svete, takže obavy boli oprávnené. "Ani som sa nestačila spamätať a ten had sa už plazil k mojej dcére. Bol to jeden z najhorších momentov, aké som v živote zažila. Pochytila ma totálna panika," povedala Austrálčanka portálu Nine.com.au.

Zdroj: Facebook/Stacee Carter

Jack okamžite zobral dvojičky na ruky a hada odplašil preč tým, že niekoľkokrát silno dupol do zeme. Stacee ale priznáva, že sa doteraz z tohto nepríjemného zážitku nevie tak úplne spamätať.