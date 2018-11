Lekárka urobila veľkú chybu: Tehotná Victoria sa dozvedela zdrvujúcu správu, najhoršie chvíle

LIVERPOOL - Britka získala 150-tisíc libier (cca 168-tisíc eur) po tom, čo po chybe všeobecnej lekárky prišla o nenarodené dieťa. Victoria McMahonová bola v tom čase v šiestom mesiaci tehotenstva. Lekárka ju totiž neupozornila na to, že lieky na epilepsiu, ktoré užívala, fatálne poškodzujú plod.

Dnes 37-ročná Victoria zažila to, čo nechce zažiť nikto. Za všetko mohla jej všeobecná lekárka, ktorá jej zabudla oznámiť podstatnú informáciu o liekoch na epilepsiu. Tie totiž predstavujú značné riziko pre nenarodený plod, pretože spôsobujú fetálny syndróm.

Osem rokov po tragickej udalosti právnici Victoriinej všeobecnej lekárky, Amity Singhovej uznali, že matka má právo na 150-tisícové odškodné. McMahonová medzičasom porodila ďalšie dieťa, no tvrdí, že na nenarodeného Jacka nikdy nezabudne a že nevedela, čo lieky spôsobujú plodu. „Pre mňa to nie je o peniazoch, ale o spravodlivosti,“ vraví Victoria zo Speke. „Žiadna z týchto udalostí by sa nestala, keby všeobecná lekárka odviedla svoju prácu správne,“ dodáva.

25. novembra 2010 Victoria navštívila zdravotnícke centrum Speke Neighbourhood Centre v South Parade. Spýtala sa svojej všeobecnej lekárky na radu ohľadom tehotenstva, pretože si nebola istá, či vôbec môže otehotnieť. Singhová ju odkázala na kliniku neplodnosti, ale nepovedala jej o riziku liekov, ktoré užívala. Tie v sebe obsahovali valproát sodný.

O rizikách sa nezmienila ani o mesiac neskôr, keď za ňou prišla McMahonová už tehotná. „Každý príslušný lekár si je vedomý toho, že antiepileptické lieky, vrátane valproátu sódneho, prinášajú riziko malformácie plodu,“ píše sa vo vyhlásení pre Okresný súd v Liverpoole.

„V dôsledku nedbanlivosti odporkyne musela žalobkyňa predčasne a nedobrovoľne ukončiť tehotenstvo. Napriek fyzickej bolesti z pôrodu žalobkyňa utrpela aj psychickú ujmu,“ píše sa v žalobe. Doktorka Singhová spočiatku tvrdila, že pacientke povedala o všetkom dôležitom.

Zdroj: Victoria McMahon

„Podľa vyhlásenia McMahonovej jej doktorka Singhová neposkytla tieto informácie a podľa môjho názoru išlo o jasné porušenie povinnosti poskytovať starostlivosť,“ uviedol zdravotný expert v mene McMahonovej na súde.

Podľa Victoriin slov ju až vo februári 2011 napomenul špecialista v Alder Hay, že v dôsledku užívania liekov má plod zvýšené riziko poškodenia mozgu a závažnú fyzickú deformáciu. Po ďalšom stretnutí so špecialistom urobila závažné rozhodnutie, kedy sa rozhodla tehotenstvo ukončiť.

„Moja matka bola pri zákroku so mnou a povedala mi, aby som sa na dieťa nepozerala. Ale neskôr som sa opýtala sestričky a tá ma k telu zaviedla. Otvorila niečo, čo vyzeralo ako malá chladnička a vybrala odtiaľ košík. Bol tam, kričala som. Vyzeral tak dokonale,“ spomína Victoria.

Na zákrok odcestovala do Manchestru. Po incidente si Victoria prešla viacerými psychickými zrúteniami. „Stále mám pamätnú škatuľu, ktorú mi po ňom dali. Je tam deka, do ktorej ho zabalili. Stále po ňom vonia a tiež mám jeho odtlačky nôh,“ hovorí matka.

Doktorka Singhová sa k prípadu odmieta vyjadrovať. „Teší nás, že sme k riešeniu problému konečne úspešne dospeli, bez ďalšieho stresu,“ dodáva Richard Malloy, právny zástupca spoločnosti Gregory Abrams Davidson a zároveň súdny zástupca McMahonovej.