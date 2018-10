Tínedžerka (16) sa nechala potetovať: Odvtedy prežíva peklo, zažila dve obrovské rany za sebou

Keď doma pred pár mesiacmi šestnásťročná Luisa Fernanda Buitragová oznámila, že je tehotná, určite to jej rodina vnímala ako problém. V porovnaní s tým, čo ale prežívajú jej najbližší teraz, bolo otehotnenie v tak mladom veku to najmenej. Dievčina si totiž nechala urobiť tetovanie na prsníku, ktoré skončilo katastrofálne. Do tela sa jej dostala infekcia a zasiahla miechu. Z tela jej museli následne vypumpovať veľa nadbytočnej tekutiny a musela brať silné antibiotiká. Neprimerané množstvo liekov síce tínedžerke zachránilo život, ale usmrtilo jej bábätko.

Zdroj: Facebook/Luisa Fernanda Buitrago

To však nie je všetko. Napriek tomu, že sa Luisa nakoniec z infekcie dostala, trvalé následky ju doživotne pripútali na vozík. "Povedali mi, že už nebudem nikdy chodiť," hovorí dievčina, ktorá teraz kvôli tomu trpí ťažkými depresiami. Momentálne sa pripravuje na ďalšie operácie, na ktoré ale potrebuje veľa peňazí. S pomocou svojich priateľov sa jej podarilo vyzbierať v prepočte viac ako 4000 eur.