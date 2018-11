Ďalšia bombová hrozba v USA: Polícia v pohotovosti, zatvorili niekoľko škôl

Polícia z mesta Decatur v utorok uzatvorila deväť škôl, ktoré navštevuje 5600 žiakov. Následne zatvorili aj súkromné školy. Niektorých žiakov z tried eskortovali muži zákona do iných budov. Polícia potvrdila, že po niekoľkých hodinách vyšetrovania nenašla žiadne náznaky nebezpečenstva. Policajti však zostali vo všetkých školách, ktoré žiaci nemohli až do odvolania opustiť. Vedenie škôl upozornilo rodičov, aby sa nesnažili dostať do škôl a nenarušili tak prácu polície.