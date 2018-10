Zo šatníka ženy vychádzali čudné zvuky: Otvorila šuplík na nohavičky a skoro dostala infarkt

Pred odchodom na dovolenku majitelia domácich miláčikov robia všetko pre to, aby bolo počas ich neprítomnosti o zvieratká dobre postarané. Podobne to urobil aj Stu so svojou manželkou. Požiadali susedu, ktorá má sama dve mačky, aby sa postarala o ich kocúra Steva o tú ich, zatiaľ čo budú odcestovaní. Susede sa ale Steve stratil. Bola z toho veľmi nešťastná a rovnako aj jeho majitelia. Hľadali ho v dome, po okolí, dokonca zavolali médium.

Už keď sa začali zmierovať s tým, že Steve je nenávratne prečo, stalo sa niečo veľmi bizarné. Suseda počula, ako sa zo šatníka ozývajú divné zvuky. Otvorila jednu zo zásuviek a takmer dostala infarkt. Medzi nohavičkami si hovel susedov kocúr.

"Konečne sa nám vrátil náš márnotratný syn. Hľadali sme ho všade, aj s pomocou jasnovidca. A on bol pritom tak blízko nás," okomentoval fotku tuláka jeho majiteľ Stu. Kocúr sa dovnútra pravdepodobne dostal zadnými dverami a v šuplíku si našiel nový domov. Žral spolu so susedkinými mačkami a dokonca používal aj ich toaletu.

Anyway, here's the prodigal son, back where he belongs. Thank you again for all the love. I can never thank you all enough. Xxx pic.twitter.com/iJA8H2ClbW