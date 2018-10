Synčekovi (6) na narodeniny upiekla tortu: Pri pohľade na hotové dielo sa išla prepadnúť od hanby

Kate Kirvenová sa rozhodla potešiť svojho syna Finlayho tortou, ktorú pripravila na oslavu jeho šiestych narodenín. Chlapček vraj miluje kryštály, takže sa rovno pokúsila o tematickú tortu v tvare krásnej geódy. Vždy pečie deťom na narodeniny torty, tak si myslela, že toto nemôže byť nijaký problém. Potešila sa, že sa jej podarilo zohnať farebné cukríky pripomínajúce drobné kryštáliky a trblietky. Všetkým starostlivo vystlala otvor do voňavého bochníka z piškótového cesta. A hoci mala torta pôsobiť ako honosný minerál, pri pohľade na výsledok pochopila, že vytvorila dokonalý ekvivalent ženskej vagíny. Fotku okamžite poslala manželovi, ktorý jej to potvrdil. Následne sa s ňou podelila aj na facebookovej stránke The Unmumsy Mum.

Dôležité však bolo, že Finlay bol z mamičkinho diela nadšený, hoci mala celá rodina problém udržať smiech, keď z nej sfukoval sviečky. "Všetkým pozvaným som ukázala tortu vopred, aby vedeli, čo sa mi stalo. Môj otec mal záchvat smiechu, ale keď sme spievali Happy Birthday, tak sa iba uškŕňali," povedala 26-ročná Kate.

Jej synček si myslel, že sú jeho najbližší nadšení z torty rovnako ako on. "Povedal mi, že som mu upiekla jeho najobľúbenejší kameň a veľmi sa tešil. Keď sa na tú fotku pozrie v osemnástich, určite to pochopí a dobre sa na tom zabaví," dodala Kirvenová.