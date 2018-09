FOTO Mama upiekla synovi pred odchodom na univerzitu tortu: Vďaka skrytej vulgárnosti je hitom

LONDÝN - Mama, ktorá synovi pred odchodom na univerzitu upiekla tortu, pravdepodobne svoj dobrý skutok oľutovala. Jej kamarátka zverejnila fotografiu torty, na ktorej je modrou polevou napísaný hanlivý odkaz. Na prvý pohľad si to možno nevšimnete, no keď zistíte, o aké slovo ide, bude ťažké ho nevidieť.

Na prvý pohľad vyzerá torta úplne neškodne. Starostlivá mama ju upiekla pre svojho syna, ktorý sa chystal odísť na univerzitu, aby mu takto symbolicky zaželala šťastie. Modrou polevou na ňu napísala "Good luck @ uni", teda "Good luck at university", čo v preklade znamená "Veľa šťastia na univerzite". Problém však je, že zavináč sa podobá na písmeno C a mäkké i na konci slova uni zase na T. Takto to vyzerá, že je na torte napísané "Good luck cunt", čiže v preklade by išlo o zaželanie veľa šťastia ženskému pohlavnému orgánu.

Zdroj: Reddit/Yellow-SP

Fotografiu na stránke Reddit zverejnila kamarátky autorky torty, ktorá ku nej pripísala: "Kamarátka minulý týždeň piekla tortu pre syna." Mnohí si vulgárne slovo ani nevšimli, ďalší sa pre zmenu pýtali, prečo aj oni nedostali takýto milý darček, keď odchádzali na univerzitu.