Na letisku v Dubline našli papagája: VIDEO Slovák musel dokázať, že je skutočne jeho

Podľa portálu Irish Examiner dublinské letisko spustilo výzvu prostredníctvom sociálnych médií na znovu stretnutie afrického sivého papagája so svojím majiteľom. Prihlásili sa však dokonca až štyria ľudia, ktorí sa domnievali, že sú jeho vlastníkmi.

We’ve solved the missing parrot mystery & reunited her with her owner Lubomir, who is thrilled. We did it with a Lidl help from a supermarket chain, an animal sanctuary & modern technology. Hugo - a girl with a boy’s name - is now safely home. https://t.co/Ib7AWxf8rd pic.twitter.com/BD9qt9haSQ