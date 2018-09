Žena takmer vyhodila starú kabelku na FOTO: Bola by to najväčšia chyba v jej živote

Šesťdesiatjedenročná Linda sa rozhodla vypratať svoju garáž. Našla tam kabelku, ktorá bola po dlhých rokoch v garáži pokrytá vrstvou prachu. Chcela ju preto vyhodiť. Kvôli slabému zraku ju však ešte predtým vzala za miestnym optikom, aby zistila, či je taška opuncovaná. Odpoveď odborníka ju absolútne ohromila. Povedal jej totiž, že kabelka je vyrobená z pätnásťkarátového zlata a v 50. rokoch minulého storočia patrila žene z bohatej spoločnosti, Dore Jonesovej. "Bola som taká ohromená, tá kabelka takmer skončila v koši," hovorí Pritchardová.

Zdroj: profimedia.sk

Vo vnútri sa nachádzali fotografie a dokumenty, ktoré svedčili o tom, že kabelka bola vyrobená v roku 1913 so značkou Art Deco Emanuel Joseph."Kedysi som sa starala o pána menom Gwyn Jones a on mi kabelku dal pred svojou smrťou. Patrila jeho zosnulej manželke Dore. Po Gwynovej smrti som jeho veci uložila do Lindinej garáže, lebo som ich nemala kam inam dať Kabelka nakoniec skončila zabudnutá medzi starými listami a fotografiami," vraví sestra Margaret. Kabelka má pôvodnú koženú podšívku a predpokladá sa, že má kráľovský pôvod. Je zachytená dokonca aj na fotografiách z paluby lode RMS Elizabeth a RMS Queen Mary z roku 1940 a 1950. "Zo všetkých dokumentov a fotiek nájdených v kabelke vieme, že patrila Dore Jonesovej, žene z bohatej spoločnosti, ktorá si zobrala bohatého Davida Archibalda z Birkdale zo Southportu," skonštatovala odhadkyňa peňažných hodnôt Jane Williamsová.

Dora a David Zdroj: profimedia.sk

David Archibald ako tajomník Severoatlantickej britskej parníkovej komisie získal v roku 1948 vyznamenanie Rádu britského impéria za služby v lodnej doprave. "Kabelka má fascinujúci pôvod, vrátane mnohých fotografií z paluby lodí, a preto predpokladáme, že ju Dora nosila počas plavieb medzi Southamptonom a New Yorkom," tvrdí Williamsová.

Zdroj: profimedia.sk

V kabelke sa našiel aj list, ktorý obsahuje gratuláciu k Archibaldovmu vyznamenaniu a bohužiaľ aj kondolenčné listy. "Zomrel náhle vo veku 63 rokov v roku 1963, keď autom narazil do značky. Z novín sme sa dočítali, že počas jazdy dostal infarkt," dodala Williamsová. Dora sa neskôr vydala za pána Jonesa a možno práve vďaka tomu sa podarilo zachovať historický skvost v podobe kabelky.