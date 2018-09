VIDEO Peter (75) na 14 hodín uviazol vo vlastnom aute v garáži: Kvôli hroznej poruche

CLEVELAND - Výlet seniora z amerického štátu Ohio sa zmenil na horor, a to napriek tomu, že svoj obľúbený Cadillac XLR Roadster ani nenaštartoval. V automobile totiž zlyhala elektronika a úbohý muž v ňom štrnásť hodín zápasil o život. Vo chvíľach absolútneho zúfalstva dokonca napísal list na rozlúčku.

Peter Pyros (75) si na posledné augustové ráno naplánoval výlet svojím Cadillacom. Po nastúpení do auta však nastala situácia, v ktorej by s nechcel ocitnúť nikto z nás. Vo vozidle z roku 2006 zrazu zlyhala elektronika, nedalo sa naštartovať, nebolo možné otvoriť okná, dvere ani použiť klaksón. "Bolo to zúfalé. Vonku bolo 37 stupňov a teplota vo vnútri auta prudko stúpala. Snažil som sa rozbiť okno, kričal som, ale zbytočne. Všetci susedia boli v práci a aj tak ma nemohli počuť," opisuje najhoršie chvíle svojho života dôchodca, ktorý v týchto chvíľach napísal list svojmu synovcovi. V ňom vysvetlil, čo sa stalo. Nechcel totiž, aby si jeho rodina myslela, že spáchal samovraždu, keď ho nájdu mŕtveho.

Zdroj: YouTube

Po dlhých hodinách utrpenia si jeden zo susedov všimol, že garážové dvere na Petrovom dome sú otvorené už príliš dlho a začul nejaký divný, tlmený zvuk. Jeho pomoc prišla našťastie včas. Okamžite zavolal na tiesňovú linku a traumatizovaného a dehydrovaného muža záchranári konečne vyslobodili z jeho nedobrovoľného väzenia.

Zdroj: YouTube ​

Po zverejnení prípadu sa začala na verejnosti pretriasať situácia ohľadom veľkého množstva elektroniky v osobných automobiloch. "Príliš veľa výrobcov automobilov zmenilo technológiu vo vozidle bez toho, aby existovala bezpečná elektrická záloha podobná systému fungovania airbagov," vyjadril sa uznávaný dopravný expert na bezpečnosť automobilov Byron Bloch. Podľa neho je veľmi dôležité, aby si ľudia pred kúpou vopred zistili, aké sú možnosti otvorenia auta v prípade, ak zlyhá elektronika. "Predstavte si, že by sa auto takto zablokovalo a vo vnútri by vám zostalo dieťa. Pri vysokých teplotách rozhodujú minúty a privolaná pomoc by mohla prísť neskoro."

Ako sa neskôr ukázalo, utrpenie Pyrosa bolo úplne zbytočné. Na podvozku jeho Cadillacu sa totiž nachádzajú mechanicky otvárateľné dvere, o ktorých vôbec nevedel. Priznal, že nikdy neštudoval príručku s informáciami, ktorú dostal pri kúpe. Napriek tomu však zvažuje podanie žaloby na spoločnosť General Motors.