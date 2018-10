Žena sa oddávala sexu s partnerom na posteli: FOTO Horor v tom najlepšom jej zničil život

Claire Busbyová z berkshirského mestečka Maidenhead sa vážne poranila pri intímnom styku so svojím partnerom týždeň po tom, čo si dvojposteľ mimoriadne veľkých rozmerov zaobstarala. Na zemi sa ocitla vo chvíli, keď v posteli menila polohu a chcela si ľahnúť na chrbát. "Otočila som sa, položila ruku na posteľ a potom som cítila, akoby ma posteľ katapultovala," opísala žena, podľa ktorej bolo dvojlôžko chybné.

Claire Busbyová Zdroj: GoFundMe

Britka tvrdí, že posteľ zložená z dvoch častí bola zle zmontovaná a chýbali jej dve nohy.

Zdroj: thinkstock.com

Právnici firmy Berkshire Bed Company oponujú, že posteľ bola po doručení klientke správne zostavená odborníkmi. Ani ak by jej chýbali spomínané diely, nemohlo by to podľa nich spôsobiť pohyb, ktorý by ženu vymrštil, aby dopadla na zem. Busbyová si podľa nich spôsobila zranenia vlastnou neopatrnosťou.