Matka (27) prehovorila o závislosti na materskej: Vzdala som sa iPhonu a môj život sa zlepšil o 100%

SYDNEY - Dvadsaťsedemročná mamička otvorene prehovorila o svojej závislosti na mobilnom telefóne, ktorej podľahla po tom, ako zostala doma s deťmi. Ignorovanie sociálnych sietí a používanie telefónu so základnými funkciami považuje za najlepšie rozhodnutie, ktorým si chráni svoje duševné zdravie.

Tlačiť kočík jednou rukou a druhou kontrolovať mobil patrí k imidžu moderných mamičiek. Neustála potreba zverejňovať fotografie a komentovať profily iných na sociálnych sieťach opantala aj 27-ročnú Virginiu Tappovú. "Pravidelne som dojčila s mobilom v ruke. Ovládala ma potreba neustále kontrolovať, čo sa deje a byť v obraze," hovorí. To, že sa vzdala smartfónu, považuje za obrovské šťastie, pretože sa teraz cíti oveľa viac oddýchnutá. Závislosť u nej podporovala nielen jej práca PR manažérky, ale aj vážny zdravotný stav matky, ktorú musela kontrolovať.

Zdroj: Getty Images

Pri svojej práci nemôže Virginia fungovať bez mobilu a internetu, ale zároveň priznáva, že to veľmi preháňala a používanie iPhonu zahnala do extrému. Teraz si raz denne kontroluje poštu, vybaví maily a mobil používa iba na telefonovanie. Kúpila si totiž jednoduchý telefón so základnými funkciami, ktorým nahradila drahý smartfón. "Zrazu som oveľa slobodnejšia. Vychutnávam si čas s rodinou a situácie, ktoré som neustále sledovala na sociálnej sieti, mi vôbec nechýbajú," konštatuje.

Vďaka "obyčajnému" mobilu je v súčasnosti Tappová schopná sústrediť sa na to, čo práve robí, oveľa viac ako predtým, pretože ju neustále nerušia správy. Tiež nepociťuje stres, ktorý ju poháňal, aby mala pod kontrolou všetko, čo sa deje na internete. "Na vrchole svojej závislosti som zabúdala na základné veci, unikala mi realita. Ale zistila som, že mi nič neujde, keď vybavím mail neskôr. Veď keď niekto niečo súrne potrebuje, nech mi zavolá," dodáva mladá žena a má pravdu.