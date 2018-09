Ak pijete pivo alebo kávu, možno ste si všimli tento podivuhodný jav

Ak pohybujeme pohárom (valec s priemerom 3,7 cm) naplneným do dvoch centimetrov pod okraj, vytvára to vo vnútri cyklickú vlnu, ktorá tiahne tekutinu v smere rotácie. Potom vedci pridali penu, sklenené guličky, škoricu alebo korenie. Aj tieto ingrediencie sa dali do pohybu. Akonáhle je hustota dosť veľká na to, aby vytvorila akýsi plávajúci člnok, okraje tohto krehkého telesa sa trú o steny nádoby a vzniká pohyb v smere proti rotácii tekutiny. Podobne to funguje aj v súkolí, keď sa obe kolesá otáčajú opačným smerom.

Nie je to tak ale vždy. Korenie, na rozdiel od škorice, odoláva a stále sa otáča rovnakým smerom ako pohár. Je to tak preto, že v tomto prípade žiadna sila nedokáže vytvoriť povlak. "V prípade škorice vzniká obal na povrchu zrniek, ktorý zabezpečuje súdržnosť a umožňuje vytvoriť povlak schopný odovzdávať energiu," vysvetľuje Moisy. Pripomína, že v roku 2009 iný tím bádateľov pozoroval podobný jav so zrnkami umiestnenými v otáčajúcom sa valci. Od istej hustoty sa zrnká začali otáčať v smere proti hlavnému pohybu. Je potrebné dodať, že opačná rotácia peny je pomalá, desaťkrát až stokrát pomalšia než pohyb pohárom. Musíme teda pollitrom otáčať dlhší čas, než budeme môcť tento jav pozorovať.

Zdroj: Getty Images

Vedci nielenže identifikovali mechanizmus tohto zvláštneho javu, ale zistili tiež, za akých podmienok vzniká. Látka na povrchu nesmie mať príliš malú hustotu, aby sa vytvoril povlak, ale ani nie príliš veľkú, pretože potom by povlak vlnu zničil. Ani pohyb s pohárom nemôže byť príliš intenzívny, aby sa povlak nezničil. Pretože tento typ pohybu existuje aj inde ako len pri stole, predovšetkým v biologických laboratóriach, kde sa s tekutinou s penou stále pohybuje, vedci zdôrazňujú, že ich práca nemá žiadne využitie. Ide len o "zábavnú" fyziku.