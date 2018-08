FOTO Mladík (27) si zašiel s kolegami po práci na pivo: Jeho priateľku mohlo ráno poraziť

Otec dvoch detí z Merthyr Tydfilu v južnom Walese nastúpil na let do Palmy bez toho, aby vedel, či je to mesto v Taliansku alebo na Malorke. "Aj v Taliansku je Palma, takže sme nevedeli, či sa chystáme do Španielska alebo Talianska. V lietadle sme zaspali a prebudili sa v Španielsku, vďakabohu," citoval mladíka portál metro.co.uk.

Alun vysvetlil, že krátko po pristátí mu volala jeho priateľka, ktorá sa ho opýtala, kde je. Do telefónu jej dal veľmi stručnú a presnú odpoveď: "V Magalufe". Na to mu odvetila, že jedlo je hotové, ale musel jej vysvetliť, že nežartuje a že domov sa nevráti ešte niekoľko dní.

Zdroj: FB/Alun Murphy Griffiths

Kamaráti nemali rezervovaný hotel ani spiatočný let, no stačilo im, že sa dostali rovno do nočných klubov, kde zostali až do rána. "Prvú noc sme prestali piť o 5.30 h.," uviedol Alun. Na stredajšiu noc si potom už objednali izbu a vo štvrtok sa vrátili. Odhadom spolu s Nigelom utratili počas neplánovaného výletu okolo 800 libier (cca 900 eur).

Alun tvrdí, že všetci jeho kamaráti mu v klube, kde sa v osudnú utorkovú noc popíjalo, po návrate hovorili, že to bol veľmi hlúpy nápad. Nakoniec však debata vyústila v to, že si všetci rezervovali dovolenku v španielskom Benidorme.