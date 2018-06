Vodič Uberu meškal k zákazníkovi: Palubná doska odhalila nechutný dôvod prečo

TORONTO - Palubná doska šoféra Uberu odhalila, prečo meškal. Zákazník, ktorý si auto volal, zistil pravý dôvod až po nastúpení do neho. Šofér totiž zabudol vypnúť bluethoothové spojenie medzi mobilom a displejom na palubnej doske, ktorá prezradila, že dôvodom meškania bolo sledovanie porna.

Kanaďan z Toronta si objednal Uber, aby sa dostal z letiska domov. Prostredníctvom mobilu videl, že auto je od neho vzdialené len asi štyri minúty, no napriek tomu čakal vyše štvrť hodiny. To Conora značne znepokojilo, pretože si toto meškanie nevedel vysvetliť. Príčinu sa dozvedel až po tom, ako nastúpil do vozidla. Na palubnej doske zbadal odkaz na porno stránku. Šofér totiž zabudol, že svoj mobil má pripojený cez bluetooth na reproduktor auta. Namiesto pobúrenia sa Conor snažil udržať svoj záchvat smiechu na uzde.

"Keď som zbadal palubnú dosku, vybuchol som do smiechu. Predstieral som, že sa smejem na nejakej veci v mobile. Poslal som fotku palubnej dosky svojim priateľom s otázkou, ako urobiť situáciu ešte zábavnejšou," opisuje udalosť Kanaďan.

Nakoniec sa rozhodol, že vodiča na jeho odhalené tajomstvo upozorní. "Mimochodom, na vašej palubnej doske sa stále prehrávajú názvy ‚pesničiek‘ z vášho nedávneho playlistu," oznámil šoférovi Uberu, keď mu pomáhal vyložiť kufre z auta. Ten sa Conorovi poďakoval a rýchlo nastúpil do auta. "Chvalabohu, že som šoférovi pri nastúpení do auta nepodal ruku!" žartovne uzatvára mladík.