Vedci zistili, prečo máme večer najväčší hlad: Takto sa mu môžeme poľahky vyhnúť

RÍM - Večer nás prepadá hlad, pretože sa zvyšuje produkcia hormónu, ktorý stimuluje chuť na jedlo. Aby sme odolali pokušeniu, je lepšie nevynechávať obed a desiatu. V neskorších hodinách totiž klesá hladina peptidu YY a proteínu leptínu, ktoré vyvolávajú pocit sýtosti. Preto nesmieme čeliť večernému pokušeniu vyhladovelí. Napísal to taliansky denník Corriere della Sera.

Večer je obtiažne vzdať sa nejakého toho sústa naviac, odolať pokušeniu dať si tabuľku čokolády alebo lupienkov pred televízorom. Svoju rolu tu hrá to, že väčšina z nás sa až večer dokáže posadiť v pokoji za stôl a venovať jedlu náležitý čas. Teraz však vedci zistili, že ťažko ovládateľný večerný hlad závisí, teda aspoň čiastočne, na tom, ako sa počas dňa mení koncentrácia hormónov, ktoré signalizujú hlad a pocit sýtosti.

Zdroj: Getty Images

Štúdia zverejnená na stránkach International Journal of Obesity ukazuje, že neskôr popoludní sa vylučuje menej hormónov, ktoré nám pomáhajú, aby sme to s jedlom nepreháňali. Naopak hladina tých hormónov, ktoré v nás vyvolávajú túžbu po jedle, s nástupom večere postupne stúpa. Len málo potešujúcu správu prináša výskum realizovaný na malej skupine dobrovoľníkov trpiacich obezitou či nadváhou, z ktorých polovica trpela poruchou záchvatovitého prejedenia a druhá polovica túto poruchu nemala, ale napriek tomu mala nadbytočné kilá.

Psychiatrička Susan Carnellová z Univerzity Johna Hopkinsa sa snažila zistiť, či sa množstvo hormónov spojených s túžbou po jedle počas dňa mení a či sú tu súvislosti s poruchami príjmu potravy, ako je záchvatovité prejedanie, pre ktoré je charakteristické nočné budenie od hladu, alebo so stresom, ktorý býva často spájaný s neschopnosťou mať kontrolu nad jedlom. Carnellová dala dobrovoľníkom o deviatej doobeda a o štvrtej poobede pokrm obsahujúci vždy zhruba 600 kalórií. Potom dobrovoľníci podstúpili experimentálny test stresu, keď dve minúty držali ruku ponorenú v studenej vode. Potom odborníčka merala hladinu stresového hormónu kortizolu a hladinu hormónov spojených s kontrolou chuti na jedlo, ako je ghrelín, ktorý spôsobuje hlad, peptidu YY a leptínu, ktoré naopak navodzujú pocit sýtosti. Po ďalšej polhodine prišla posledná časť experimentu; aby psychiatrička zistila, ako sú pokusné osoby schopné kontrolovať chuť na jedlo tvárou v tvár jedlu v rôznych denných hodinách ponúkla všetkým bohatý bufet s pizzou, lupienkami, koláčmi a čokoládou.

Zdroj: Getty Images

Výsledky predovšetkým ukazujú, že ráno je pocit hladu nižší než večer. Nie je to len pocit, pretože večer je najnižšia koncentrácia peptidu YY. Naopak rastie hladina hormónu ghrelín, ktorý nás núti jesť. To sa najvýraznejšie prejavuje u osôb so záchvatovitým prejedaním. U nich je ráno úroveň ghrelínu obzvlášť nízka, zatiaľ čo večer veľmi vysoká. Taktiež, ak sme stresovaní, rastie tendencia k zvyšovaniu hladiny hormónu hladu a večer je táto situácia priamo výbušná, pretože ako vrcholí celodenný stres, je rast hladiny hormónov, ktoré nás nútia hľadať útechu v jedle, výraznejší, než keď sme v dobrej nálade.

"Večer je pravdepodobnejšie, že budeme ho hormonálnych dôvodov jesť viac a príliš, bez toho, aby sme si to uvedomovali. Najmä ak trpíme záchvatovitým prejedaním alebo sme v strese," vysvetlila Carnellová. "Ak vieme, že pokušenie je pravdepodobnejšie, umožňuje nám to prijať nejaké protiopatrenia. Ak napríklad jeme viac v prvých hodinách dňa, nevynechávame obed a popoludní si doprajeme zdravý olovrant, sme večer menej hladní a schopní viac držať na uzde sklon k prejedaniu," dodáva.