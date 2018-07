Mladík (26) sa kúpal v rieke, nakazil sa smrteľnou infekciou: Nemýľte si ju s chrípkou

Dvadsaťšesťročný Billy-Joe Humphries sa zotavuje po náročnej liečbe infekcie, ktorú chytil pri plávaní v rieke Warleigh Weir, pretekajúcej mestom Bath na juhozápade Anglicka. Lekári zistili, že dostal Weilovu chorobu, ktorá sa šíri prostredníctvom moču potkanov a vedie k zlyhaniu dôležitých životných orgánov. Táto infekcia zabila v Británii už najmenej štyroch ľudí, vrátane bývalého britského olympionika Andyho Holmesa.

"Pozor, priatelia a rodina, išiel som si zaplávať do Warleigh Weir a nasledujúce ráno som sa zobudil so strašnými príznakmi chrípky. Myslel som si, že je to len letné prechladnutie," opísal Billy-Joe začiatky ochorenia. Neskôr bol nútený zavolať linku prvej pomoci.

Weilova choroba, ktorú je ťažké diagnostikovať bez špecifických testov, napáda obličky a pečeň a každoročne na ňu umierajú v priemere dvaja ľudia. Baktérie sa dostávajú do tela cez zádery, pľuzgiere či ranky na tele, pokiaľ sa človek kúpe v rybníkoch alebo pomaly tečúcich vodách s vysokým percentom výskytu baktérií. "Predpísali mi antibiotiká na infekciu hrudníka a pľúc. Dávajte si pozor, keď pôjdete plávať do jazier. Verte mi, nie je to až taká zábava," varuje Billy-Joe.

Aj keď sú potkany považované za hlavných prenášačov ochorenia, môže sa šíriť aj močom iných zvierat, ako napríklad hovädzieho dobytka, myší, líšok alebo jazvecov. "Riziko sa značne znižuje tým, že sa nekúpeme vo vodách, ktoré by mohli byť kontaminované," vyhlásil hovorca verejného zdravotníctva Veľkej Británie. Pokiaľ príznaky "chrípky" trvajú viac ako dvanásť dní, treba okamžite navštíviť lekára.