Dievčatko trpí vzácnou alergiou: Leto je pre celú rodinu peklo, všetko sa začalo, keď malo rok

Maličká Ivy Angermanová z americkej Minnesoty sa na svete nebojí ničoho viac, než obyčajnej vody. Keď mala Ivy 14 mesiacov, objavili sa prvé príznaky, že niečo nie je v poriadku. Jej matka Brittany Angermanová pre britský denník povedala, že vždy, keď ju s manželom vystavili do priameho kontaktu s vodou, začala kričať od bolesti.

Ivy Angermanová Zdroj: FB/Brittany Angerman

Znepokojení rodičia preto vyhľadali lekára. Ukázalo sa, že Ivy má alergiu na vodu, ktorou podľa slov odborníka trpí približne 50 ľudí na svete. To rodičov veľmi zarazilo, pretože keď sa Ivy narodila, všetko vyzeralo byť v poriadku. Dokonca sa rada kúpavala vo vani a v zime sa zvykla hrať v snehu.

Alergická reakcia na tele Ivy. Zdroj: FB/Brittany Angerman

„Teraz sa tak bojí vody, že vždy, keď sa dostane do vane, začne zúfalo kričať,“ povedal otec Daniel Angerman, ktorý dodal, že problémom nie je len voda ako taká. Ich 23-mesačnej dcérke ubližujú aj jej vlastné slzy s potom.

Ivy Angermanová Zdroj: FB/Brittany Angerman

„Keď bolo vonku 41 stupňov, po celý čas sme museli byť s Ivy vnútri. Inak by sa veľmi spotila, čo by vyvolalo nepríjemnú alergickú reakciu. Veľmi nás bolí, keď sa musíme pozerať na to, ako trpí,“ doplnila manžela Brittany s tým, že Ivy sa zvyknú objaviť bolestivé opuchy a červené pľuzgiere.

Letné horúčavy sú tak pre celú ich rodinu utrpením. Pretože v ich dome nemali klimatizáciu a nebol čas i financie ju zabezpečiť, presťahovali sa do domu k Danielovej matke.

Zdroj: FB/Brittany Angerman

Priznali, že o vzácnej alergii, ktorou trpí ich dieťa, dosiaľ nevedia všetko. „Je to oveľa vzácnejšie, než by ste si dokázali pomyslieť,“ povedala matka maličkej Ivy, ktorá nemôže prekročiť prah domu, keď je vonku vlhký vzduch.

Brittany Angermanová s dcérou Ivy. Zdroj: FB/Brittany Angerman

Najväčšou obavou rodičov je však to, že Ivy jedného dňa nebude môcť piť vodu. Alergia sa zatiaľ prejavuje len zvonku. „Vôbec nevieme, čo sa stane, ale Ivy bude v poriadku, pretože nič iné neakceptujeme,“ vyhlásila Brittany.

