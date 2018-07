Romantická žiadosť o ruku sa skončila pohromou: Kinderko žene uviazlo vo vagíne

Bizarné príbehy a skúsenosti zo svojej gynekologickej praxe zhrnul Kay vo svojej knihe This Is Going To Hurt: Confessions of a Junior Doctor (Bude to bolieť: Priznania lekára juniora). Spomedzi všetkých vybral a vopred zverejnil jeden z nich, ktorý opisuje mimoriadne šokujúci spôsob, ako môžu prebehnúť zásnuby. Nemenovaná žena chcela využiť starodávnu tradíciu pochádzajúcu z Írska, ktorá dovoľuje ženám požiadať 29. februára o ruku svojho partnera. Naplánovala si to tak, aby išlo o skutočne nezabudnuteľný zážitok, čo sa jej aj podarilo, pretože celá starostlivo pripravovaná akcia nabrala neželaný smer.

Žena kúpila snubný prsteň, vložila ho do plastového obalu z Kinder vajíčka a ten zas do svojej vagíny. V duchu sa tešila na to, aké to bude príjemné, keď jej ho bude partner odtiaľ vyberať. Napriek tomu, že si vajce vkladala do rozkroku vertikálne, nejako sa vzpriečilo a uviazlo v ženinom lone v horizontálnej polohe.

"Tá žena sa iba svojho priateľa spýtala, či si ju vezme. Keď jej ponuku prijal, požiadala ho, aby ju vzal na pohotovosť. Vôbec mu nepovedala, čo urobila a ani to, prečo potrebuje pomoc," hovorí Adam. Dozvedel sa to až neskôr v ambulancii, keď pacientka musela vysvetliť lekárovi, čo sa vlastne stalo. Chvíľa odovzdávania prsteňa do snúbencových rúk v latexových rukaviciach lekára síce nebola romantická, ale určite nezabudnuteľná.