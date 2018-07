Dvojica sa tešila na prvú spoločnú dovolenku: Osudná chyba, po polhodine museli letieť späť

Lewis Mundy (27) a rovnako stará Kimberley Floydová určite tak skoro nezabudnú na svoju prvú dovolenku, za ktorú zaplatili 1400 libier (necelých 1600 eur). Vďaka ich nepozornosti totiž skončila skôr, než vôbec začala. Zamilovaná dvojica nastúpila do lietadla na londýnskom letisku Gatwick. Potom si obaja vložili svoje pasy do vrecka na časopisy na sedadle pred nimi, urobili si povinnú selfie a zahĺbili sa do deja štvorhodinového filmu. Po pristátí na gréckom ostrove Kos spokojne vystúpili a tešili sa na to, ako sa o chvíľu budú vyvaľovať na pláži. Lenže vyskytol sa "malý" háčik.

"Po vystúpení z lietadla som si uvedomila, že nemáme pasy. Nechali sme ich zastrčené vo vrecku na sedadle. Chceli sme sa vrátiť do lietadla, ale nedovolili nám to," hovorí Kimberley. Spolu s priateľom zbytočne vysvetľovali, že iba zhruba pred dvomi minútami vystúpili z toho istého lietadla a chcú si odtiaľ vziať svoje zabudnuté cestovné doklady. Personál ich dnu nepustil. Letušky sľúbili, že prezrú miesta, kde sedeli. Po chvíli im však jedna z nich oznámila, že nič nenašli a obaja sa musia okamžite vrátiť naspäť do Británie. O pol hodinu už zdrvená dvojica letela domov.

Na vrátenie peňazí od leteckej spoločnosti TUI nemajú nárok a peniaze neuvidia ani od cestovnej kancelárie. "Sme si istí, že náš personál prehľadal lietadlo dôkladne. Je nám oboch týchto cestujúcich ľúto, ale jediným riešením bolo odviezť ich naspäť do Veľkej Británie," vyjadril sa hovorca aeroliniek a touto cestou vyzýva cestujúcich k zvýšenej opatrnosti a zodpovednosti za svoje osobné veci.