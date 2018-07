Hrôza na dovolenke v Turecku: Rodina si požičala vodné skútre, žena (31) takmer zomrela

LONDÝN - Posledný dovolenkový deň Angličanky Ashleigh Donnellyovej (31) v tureckom Marmarise vôbec nedopadol tak, ako si ho jej rodina a ona sama predstavovali. Po tom, čo si prenajali vodné skútre, došlo k nehode a mladá mamička skončila v nemocnici s vážnymi zraneniami. Jej príbuzní teraz prosia dobrých ľudí o pomoc so zaplatením zdravotníckych poplatkov a prevozom ženy späť do vlasti.

Ashleig z anglického Northfleetu v grófstve Kent prišla s najstarším synom Leeom (14) do Marmarisu osláviť 30. narodeniny svojho manžela Joa. V pondelok si prenajali vodné skútre a chceli si užiť ešte poslednú jazdu pred odchodom domov.

Zdroj: GoFundMe

Lee s nevlastným otcom Joem sedeli spolu na jednom skútri, zatiaľ čo Ashleig sa podľa denníka The Sun viezla vzadu na druhom so 16-ročným synovým kamarátom, ktorý šoféroval. V jednom okamihu však z neho spadla, vtiahlo ju pod stroj a dostala poriadnu ranu, ako keby to bol betón.

Zdroj: GoFundMe

Silný prúd vody ju zasiahol medzi nohy a roztrhal jej vnútro. Manželovi sa podarilo Ashleigh dostať z mora na breh a prikryl ju uterákom, aby Lee nevidel, v akom stave je jeho matka. V nemocnici sa podrobila dvom vážnym operáciám a momentálne je v stabilizovanom stave, ale lekári stále nevedia, či bude môcť mať ešte deti a či neskončí s umelým vývodom na celý život. Jej telo poznačili stovky stehov.

"Bude to pre mňa veľmi dlhá cesta k zotaveniu, ale som nažive a to je všetko, na čom mi záleží, moje deti majú ešte mamu a manžel má svoju ženu," napísala na sociálnej sieti Ashleigh. ktorá má ešte štyri ďalšie deti Archieho (10), Ruby (6), Ivy (3) a dvojročného Johnnieho. Tí na dovolenke neboli, ale zostali doma s rodinou.

Zdroj: GoFundMe

Najväčší problém pacientky sú teraz financie, pretože len prvý deň v nemocnici ju stál 4000 libier (cca 4500 eur) a po druhej operácii sa suma zdvojnásobila. Rodina v internetovej zbierke prosí o 26-tisíc libier (cca 29 300 eur), ktoré by pokryli aj výdavky za zdravotnícky transport. "Mohla by tam zostať niekoľko týždňov, nepovedali jej, koľko to bude všetko stáť a nebude môcť opustiť krajinu, kým účty nezaplatí," uviedla jej sestra Stacie.

Vážnu nehodu vyšetruje polícia v Marmarise. Ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že personál konzulátu pomáha rodine Angličanky, ktorá bola hospitalizovaná v Turecku a je v kontakte s tureckými zdravotnými službami.