Dvojica sa oddávala sexu na sedadle v lietadle: Manželia sediaci pred nimi to natočili na VIDEO

BRATISLAVA - Manželský pár letiaci do Mexika nastupoval na palubu s tým, že si užije pohodlný let. Nečakane sa však stali svedkami sexuálnych orgií odohrávajúcich sa na zadných sedadlách. Doteraz nie je známe, ktorej spoločnosti lietadlo patrilo ani kedy presne sa toto divadlo odohralo.

Manželia cestujúci na dovolenku zažili na palube lietadla pikantné rozptýlenie. Na sedadlách za nimi si to totiž nehanebne rozdával jeden pár. Súdiac podľa pohybov brunetky je jasné, že má sex so svojím prísediacim, ktorého však nevidno. Dvojica to nenápadne natočila na mobil a potom zo srandy poslala svojej dcére. "Moja mama a otec chceli mať pokojnú cestu do Mexika a poslali mi toto," okomentovala zábery Kiley Tullyová.

Zdroj: YouTube ​

"Ako sa to mohlo stať? A kde bol personál?" pýta sa jeden z užívateľov. Reakcie na video sú pestré, od povzbudivých až po tie, čo označili súložiaci pár za zvrhlíkov. Avšak odhliadnuc od komentárov, užívatelia ho zdieľali viac ako tri milióny krát.