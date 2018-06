Hrozivý návrat z dovolenky: Muža (†59) vyviedli z lietadla kvôli zápachu, o mesiac bol mŕtvy

Let spoločnosti Transavia z Kanárskych ostrovov do Holandska musel 30. mája nútene pristáť na letisku v portugalskom meste Faro po tom, čo viacerí pasažieri na palube omdleli alebo zvracali z neznesiteľného smradu, ktorý sa šíril z istého muža. Kým lietadlo zosadlo na zem, pokúšal sa personál pasažiera izolovať na jednej z toaliet. Svedok sa neskôr pre Daily Mirror vyjadril, že to bol zápach, ako by sa ten človek niekoľko týždňov neumýval.

Cestujúci, ktorý sa sám na Facebooku priznal k tomu, čo zapríčinil, bol ruský gitarista Andrej Suchilin. "Tragikomický prvok celej tejto situácie spočíva v tom, že som dostal chorobu, ktorá (nechcem povedať ako a prečo) robí človeka dosť smradľavým. Výsledkom je, že skupina cestujúcich môže od kapitána požadovať, aby ste boli z lietadla odstránený," napísal Suchilin, ktorý sa vracal domov z ostrova Grand Canaria.

Zdroj: profimedia.sk

To, čo sa však v prvom momente javilo iba ako jednoduchý zdravotný problém, sa zmenilo na horor. Lekári na Gran Canarii označili ochorenie za obyčajnú infekciu získanú na pláži, ktorá sa dá liečiť antibiotikami, no ukázalo sa, že ide o nekrózu tkaniva. Suchilinov stav sa po príchode do Fara rýchlo zhoršil a ďalší deň skončil v nemocnici v intenzívnej starostlivosti, kde upadol do kómy. Informovala o tom na Facebooku jeho priateľka Lidia Tichonovičová.

Lekári neboli schopní určiť presnú príčinu nekrózy. Suchilin bojoval o život takmer mesiac a podstúpil množstvo operácií. V pondelok 25. júna zomrel v dôsledku zlyhania srdca, pľúc a obličiek vo veku 59 rokov, uviedol portál rt.com.

Suchilin patril medzi priekopníkov rockovej hudby v Sovietskom zväze a bol považovaný za jedného z najlepších gitaristov v Rusku. V roku 1980 založil spolu s ďalšími umelcami kapelu "Do Mazhor" (C-Major). V posledných rokoch sa zaoberal žurnalistikou a zvukovým inžinierstvom, písal aj hudbu pre divadelné predstavenia.