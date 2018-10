Andy Winson je ONLINE: Z umývača riadu špička v oblasti osobnostného rozvoja. Ako to dokázal? Pýtajte sa!

Multimilionári z rôznych kútov sveta tu prezradia otvorene svoje know-how a to, ako zarobili svoje prvé milióny. Účastníci tréningu sa tu tak môžu nastaviť na zmenu vo svojich životoch, spoznajú a osvoja si milionársku myseľ a majú tak našliapnuté na to, aby sa stali magnetom na príležitosti a peniaze!

Online rozhovor

10:50 - otázka od: Zuzana L. Dobry den p. Winson, staci absolvovanie jedneho kurzu/ prednasky na nejake viditelne zmeny v spravani/ vnimani u ucastnikov? Dakujem Vam za odpoved. Dobrý deň, Zuzana, je to veľmi individuálne pretože prichádza k veľkým zmenám, u niekoho zmeny nie sú viditeľné vôbec, záleží na tom, v akej etape života sa nachádza. Preto robím tréningy, kde sa človek naučí veci používať aj v živote.

10:51 - otázka od: Etelka Ahoj Andy, si úplná kópia Tonyho Robbinsa :-) Ale si super. Ďakujeme. Dá sa u teba vyškoliť na trénera ako si ty? Ahoj Etelka, ďakujem za takýto kompliment, osobne si to nemyslím lebo Tony Robbins je najlepší na svete - v tom, čo robí. Pravdou však je, že máme spoločných učiteľov. Vyškolenie na trénera je možné, mám program aj pre koučou a spíkrov.

10:53 - otázka od: johan Dobry den, kolko % psychologie pouzivate na svojich treningoch? resp. z coho este cerpate na prednaskach? DAKUJEM Dobrý deň, Johan, približne 80% psychológia, 20% fyziológia.

10:55 - otázka od: Jožko koľko vám trvalo dosiahnutie tohoto parádneho úspechu? Jožko, ak mám pravdu povedať nepovažujem to za parádny úspech. Každá životná situácia ma niečo účí a formuje to kým som dnes. Takže 42 rokov sa už pripravujem.

10:56 - otázka od: kosatka 87 Dobry den, venujete sa aj sportovcom? Áno venujem sa aj športovcom.

10:57 - otázka od: sandra_b Ahoj Andy! Vy ste naozaj skvelý motivátor, aj vašu knihu mám :) Chcela by som sa opýtať či máte deti, ak áno tak koľko :) ? Ďakujeeeem Sandra 2 deti

10:57 - otázka od: milan1990 Dobry den p. Winson, venujete sa aj charite? Áno, venujem.

10:57 - otázka od: futbalistka Dobry den, boli chvile v kariere, kedy ste si povedli ze s tym seknete? Áno, boli.

10:58 - otázka od: janosik z lesa Pán Winson, čo je pre vás v živote výzvou? Moje deti sú mojim najväčším učiteľom :)

10:58 - otázka od: PATRISIA Zdravim vas! Přijedete někdy taky do Čech?:) Do Čiech cestujem taktiež.

11:00 - otázka od: malorca98 Dobry den, robili ste s viacerymi celebritami, ktora spolupraca vas najviac tesila? Všetky spolupráce sú výnimočné.

11:02 - otázka od: julia Dobry den prajem, ste moj velky vzor a motivacia. Komu odporucate svoju knihu? uz rozbehnutym businessmanom alebo obycajnym ludom? Dobrý deň, Júlia, ďakujem. Svoju knihu Mysli, Konaj, Zbohatni odporúčam každému bez rozdielu veku a momentálne životnej situácie v akej sa človek nachádza.

11:04 - otázka od: wjfn Dobrý deň Andy :) aké celebrity ste vo svojej úspešnej kariére spoznali a mali šancu viesť? Vopred ďakujem za odpoveď Dobrý deň, nakoľko sú to celebrity, máme spolu uzavretú dohodu o dôvere tak, ako mám s každým klientom, keď ho vediem.

11:05 - otázka od: zita Ahoj Andy! Chcela by som prist na trening, chcem si totizto otvorit vlastny podnik ale uz roky sa len odhodlavam. Nie som schopna sa dokopat k cinom. Pomoze mi trening verit sama sebe? Zitka K. Ahoj Zita. Gratulujem, že máš svoj cieľ. Teraz si už urobila aj akciu. Napísala si. Takže vieš sa dokopať k činom. Moje tréningy sú zamerené na posun dopredu a dokopanie sa k činom. Keďže tvoj cieľ je spojený z biznisom, tak tréning Tajomstvo mysle bohatých je na to vhodný.

11:06 - otázka od: janin zdravim andy, ake mate konicky? co vam pomaha relaxovat? Dobrý deň, Janin. Mojim najväčším koníčkom je čas strávený s mojimi deťmi a manželkou. Okrem toho sa rád vozím na motorke, cestujem, oddychujem v húpacej sieti.

11:06 - otázka od: Bolsky_j Ahoj Andy! Si skvelý rečník a motivátor, tvoje videá pozerám stále a dosť mi pomáhajú sa správne zamyslieť nad životom. Chcel som sa len poďakovať :) Ahoj. Ďakujem za dôveru a podporu.

11:07 - otázka od: Simona Dobrý deň, sledujem Vaše videá na youtube a je to perfektné! Som veľmi rada, že ste práve vy prišli s takýmto inšpiratívnym nápadom! Môžete prezradiť kto bude ďalším hosťom? :) Dobrý deň, Simona, nechajte sa prekvapiť, šou Úspešní u Winsona vychádza na YouTube kanály Andy Winson každú stredu večer :)

11:08 - otázka od: plubus Dobry den zelam, Andy, mate aj nejakych neprajnikov? Stretavate sa s negativnymi ohlasmi? Dobrý deň, plubus. Hejterov má podľa mňa každý. Takže áno.

11:10 - otázka od: helena Ahoj Andy, mam trochu osobnejsiu otazku, aku hudbu pocuvas?:) Ahoj Helena, počúvam vzdelávacia nahrávky, audioknihy namiesto hudby. Obľubujem filmovú hudbu. Niekedy aj rap :)

11:12 - otázka od: klemBER Dbry den, s akou najslavnejsou celebritou ste pracovali?? Zijete na slovensku? dakujem Dobrý deň, ako som písal, pracujem alebo pracoval som s viacerými celebritami. Žijem na Slovensku.

11:12 - otázka od: 1458 Dobry den Andy, hostov pre trening ste si vyberali sam? Poznate sa osobne? Dakujem Dobrý deň. Vždy ich vyberám sám a každý z nich je môj priateľ a poznám aj ich cestu pádov aj rastu.

11:14 - otázka od: potter278 Dobrý deň Andy, ako vnímate ekonomickú situáciu na Slovensku? Máme sa tu podľa Vás dobre alebo zle? Ď. LK Dobrý deň. Ekonomická situáciu v súčastnosti v nímam pozitívne pred dosiahnutím vrchola. A potom bude nasledovať pokles. Podľa mňa je úžasné žiť na Slovensku v porovnaní s väčšinou krajín.

11:16 - otázka od: jasminovaryza Dobrý deň Andy, mňa by zaujímalo, že kde všade po svete ste boli. Aj ste žili mimo Slovenska? ĎAKUJEM vám pekne Dobrý deň, bol som na viacerých miestach. Napríklad USA, Keňa, Tanzánia, Thajsko, Mexiko, Kuba, Haiti, Bahamy, Egypt, Spoj. Arab. Emiráty, Hongkong, Singapur a celá EÚ. Žil som v Rumunsku.

11:18 - otázka od: pazitka Dobry den, mala by som otazku: co je podla vas najdolezitejsie v sebamotivacii? aka metoda? Dobrý deň, pozrite sa do zrkadla a nahlas si povedzte: "Dokážem to!" (Najdôležitejšie v sebamotivácii je viera) Nie je to o metóde, ale o viere.

11:19 - otázka od: anka32 Dobry den zelam, odporucate druhy pilier? Ja ho mám.

11:20 - otázka od: zigy333 Dobry, povazujete svoj zivot za naplneny? Su peniaze podla vas vsetko? Peniaze vôbec nie sú všetko. Peniaze sú jedna z častí v živote. Áno, cítim sa naplnený.

11:21 - otázka od: serena Dobry den, aku dolezitost davate sportu v zivote cloveka? Je podla vas dolezite aby mal clovek hobby, konkretne sport? Dobrý deň, Serena, športu dávam v živote veľkú dôležitosť. Každý človek by mal mať nejaké hobby a pracovať telom aj hlavou, aby sa mohol neustále rozvíjať.

11:24 - otázka od: Hugo myslite si ze ked splnim vsetky veci ktore radite budem sa mat lepsie? co ked sa nedokazem zmenit? Dobrý deň, Hugo. Osobne si myslím, že áno. Otázka je, či sa chcete zmeniť. Ak sa chcete zmeniť a viete kam sa chcete dostať, princípy a stratégie, kt. vyučujem dokážu pomôcť.

11:25 - otázka od: Florian Dobrý deň, je lepšie si stanovovať si mega veľké ciele alebo lahko zvládnutené menšie? V zmysle mier ku hviezdam a trafíš aspon mesiac. Dakujem Dobrý deň, Florian. Osobne si myslím, že je lepšie stanovovať si veľké ciele rozkúskované na menšie ciele.

11:26 - otázka od: Jana G. Dobrý deň Andy, veľmi ma inšpirujete ako osoba, ste úžasní v tom čo robíte. :) Dobrý deň, Jana, ďakujem :)

11:36 - otázka od: jozko Dobry den prajem Andy, co znamena neurolingvisticke programovanie? to pocujem prvykrat. Dakujem j Jožko je to na dlhšie vysvetlenie avšak pokúsim sa vytiahnuť tú esenciu. Je to veda o komunikácií samého so sebou a s vonkajším prostredím. Ako uchopiť a ovládnuť vnútorné stavy, a to čo sa odohráva v našom vedomí aj podvedomí. Veľmi pekne to podľa mňa vystihol Anthony Robbins. "NLP je ako jadrová fyzika v oblasti mysli. Fyzika skúma štruktúru skutočnosti, materiálnu podstatu sveta a vesmíru. NLP robí to isté, ale zaoberá sa mysľou. Umožňuje nám rozložiť deje a skutočnosti na ich základné zložky, vďaka ktorým fungujú. Ľudia často obetujú veľa času hľadaniu lásky. Utratili celé majetky v snahe spoznať sami seba. Venujú sa psychoanalýze a kupujú desiatky knih o tom, ako byť úspešní. NLP nám dáva do rúk nástroje, s ktorých pomocou môžeme dosiahnuť týchto a iných cieľov elegantne, účinne - a hneď!"

11:41 - otázka od: Lukasenko Dobrý deň prajem, viete zlúčiť život úspešného motivátora aj s rodinou? Máte rodinu? Aké sú vaše hobby a aký význam im dávate? Ďakujem pekne! Lucas Dobrý deň. Áno mám manželku a dve deti. Spolu sme už 20 rokov. Dá sa to zlúčiť ak partneri chcú. Mojim najväčším koníčkom je čas strávený s mojimi deťmi a manželkou. Okrem toho sa rád vozím na motorke, cestujem, potápam, oddychujem v húpacej sieti s knižkou...

11:43 - otázka od: dirtydancing Andy ste môj veľký vzor a máte nádherný hlas :) Smiem vedieť či máte rodinu? Kde vás okrem tréningu môžem stretnúť? Bývate na Slovensku? :))))) Ďakujem za dôveru a uznanie. Mám rodinu. Stretnúť ma môžete vo fitku, na štadióne pri behu, v lietadle alebo kde koľvek kde budem :) Bývam na Slovensku najčastejšie.

11:51 - otázka od: Linda Dobrý deň, aká je Vaša najoblúbenejšia kniha? Nie len motivačná... resp. aký štýl kníh obľubujete? Dobrý deň Linda, Nemám najobľúbenejšiu knihu. Najhodnodnotnejšia je pre mňa biblia. V minulosti ma chytil za srdce Alchymista od Paulo Coelho. Obľubujem motivačnú literatúru.

11:53 - otázka od: jajko28 Dobry, chcel by som sa opytat ci ste si aj Vy presli padmi a ak ano akymi, uz ste to chceli vzdat? dakujem Veľa krát som zažil také momenty. Prišiel som o peniaze, o vzťah, podrazili ma priatelia, mal som vážny úraz ....

11:55 - otázka od: zabiak julo Dobry den, comu vsetkemu sa teraz venujete prosim? Dobrý deň. Všetkému čo ma baví a mám rád. Rodina, cvičenie, robenie tréningov, natáčanie videí....

11:56 - otázka od: silvohru Dobry den zelam, mate uspesnu karieru a asi ste aj velmi zaneprazdneny ale predsa, venujete sa este nejakemu samostudiu? Dobrý deň, venujem sa mu každý deň.

11:57 - otázka od: JANO Dobry den, planujete vydat este nejaku knihu prosim? a bude aj zaznam z Tajomstvo mysle bohatych? Dobrý deň. Áno plánujem ich vydať viacero. Záznam bude ale nebude k dispozícií.

11:58 - otázka od: 777 Ahoj Andy! Sledujem tvoje videa uz dost dlho a paci sa mi ako ludi motivujes. Ako si vyberal hosti na trening Tajomstvo mysle bohatych? Dakujem a pekny den! Ahoj. Ďakujem za podporu. Vždy vyberám na základe ich výsledkov a toho, či ich poznám aj ako ľudí.

12:00 - otázka od: Jana M. Zdravím! Myslíte si, že existuje jednoduchý vzorec na to ako zbohatnúť? Ano existuje. :) Mysli + konaj + načasovanie = zbohatni Použitím optimálnych systémov a stratégií.

12:04 - otázka od: messi251 dobry den pan winson, myslite si ze sa da zbohatnut a mat lepsi zivot aj s platmi ake mame na slovensku? lebo to podla mna nejde. Dobrý deň, pokiaľ sa budete porovnávať s priemerným platom, s výdajmi, ktoré ľudia majú a s myslením, tak nie. Nemyslím si, že to je o Slovensku. Myslím si, že to je o tom ako je každý ochotný prevziať zodpovednosť za svoj život a mať odvahu urobiť v ňom zmenu. Zbaviť sa svojho strachu a hľadať stále spôsoby ako sa zlepšovať.

12:06 - otázka od: fmtps Dobry den! Od kedy ste vydali svoju knihu, zmenili ste nieco na svojej teorii? Vyvijate svoju teoriu? Dobrý deň. Zmena je jediná istota. Takže mením veci. Snažím sa čo najviac zjednodušovať. Mám aj svoje teórie vychádzajúce z mojich skúseností.

12:07 - otázka od: zeller Dobry! Mate zaujimavych hostov na treningu! Ako ste sa k nim dostali? Dobrý deň. Sme priatelia.

12:07 - otázka od: Mária Ahoj Andy, ako bojuješ so svojimi strachmi a aké sú tie tvoje? Ahoj Mária, nebojujem s nimi. Nechávam ich odplávať ako lístok na hladine rieky.

12:08 - otázka od: Tomáš Ako sa odmeňuješ za svoje úspechy? Zážitkami :)

12:15 - otázka od: Igor Pred dvoma rokmi som absolvoval jeden z vašich kurzov. To nadšenie (resp. motivácia) ešte niekoľko dní po bolo úžasné. Ale postupne vyprchalo. Čo by som mal robiť, aby som si ho udržal konzistentné. Záleží na tom, ktorý tréning. Nejde o to nadšenie z toho trénigu, ide o to, či robíte každý deň to, o čom sme hovorili na tréningu. Malými krokmi k veľkým cieľom. Takým rýchlym a jednoduchým návodom je každodenné používanie diáru úspechu R.A.D.