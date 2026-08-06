Nebezpečná sopka Fuego sa konečne upokojila: Oblaky popola dosahovali šesť kilometrov, evakuovali tisíce ľudí

GUATEMALA - Vulkanická erupcia guatemalskej sopky Fuego sa v stredu oficiálne skončila, informoval tamojší Inštitút pre vulkanológiu. Informuje o tom agentúra AFP.
Najaktívnejšia sopka Strednej Ameriky začala v pondelok chrliť lávu a popol, čo prinútilo viac než 1700 ľudí opustiť svoje domovy. „Po 50 hodinách sa erupcia skončila,“ uviedol inštitút a zároveň odporučil naďalej dodržiavať bezpečnostné opatrenia vzhľadom na veľké množstvo popola a riziko prívalov horúcich sopečných úlomkov. Guatemalské záchranné služby vyhlásili, že obyvatelia ohrozených oblastí sa môžu vrátiť domov. Riaditeľka služby Conred Claudine Ogaldesová však upozornila, aby sa ľudia naďalej riadili preventívnymi opatreniami, pretože sopka môže byť opäť aktívna.
Od pondelka sa po svahoch sopky Fuego valila láva, zatiaľ čo oblaky popola stúpali až do výšky šiestich kilometrov. Conred vyhlásila najvyšší stupeň pohotovosti v departementoch Escuintla, Sacatepéquez a Chimaltenango v okolí sopky. V Guatemale sa nachádza celkovo 37 sopiek, hoci mnohé z nich sa považujú za neaktívne alebo vyhasnuté. Fuego je naopak známa svojou častou aktivitou. Vlani evakuovali úrady viac ako 500 ľudí po tom, ako Fuego chrlila plyn a popol. Erupcia z roku 2023 si vyžiadala evakuáciu približne 1200 osôb.
V júni 2018 pri jej najsilnejšej erupcii za posledných 40 rokov zahynulo viac ako 200 ľudí. Guatemala leží v tzv. ohnivom kruhu a seizmickú a vulkanickú aktivitu tak pociťuje často. V posledných rokoch nariadili miestne orgány v dôsledku podobných erupcií tejto sopky niekoľko masových evakuácií.