Dramatická situácia v Guatemale: Známa sopka Fuego opäť vyčíňa! Úrady nariadili EVAKUÁCIE

GUATEMALA - Guatemalské úrady v pondelok neskoro večer nariadili preventívnu evakuáciu obyvateľov dvoch obcí v blízkosti sopky Fuego, keďže sopka vstúpila do intenzívnejšej fázy erupcie. Informuje o tom agentúra Reuters.
Sopka chrlí popol a po jej svahoch stekajú pyroklastické prúdy (prúdy horúcich plynov, lávy a popola, pozn. redakcie), ktoré sa šíria piatimi roklinami na jej svahoch, uviedli predstavitelia krízového riadenia. Evakuácia bola nariadená v oblastiach El Porvenir a Las Lajitas, ktoré sa nachádzajú v obci San Juan Alotenango. Úrady v utorok varovali, že prúdy by sa mohli šíriť ďalej, ak sa zintenzívni aktivita sopky. Mrak popola by mohol ovplyvniť oblasti až do vzdialenosti 100 kilometrov západne a severozápadne od sopky.
Úrady v utorok vydali oranžovú výstrahu a zintenzívnili monitorovanie sopky. V Guatemale sa nachádza celkovo 37 sopiek, hoci mnohé z nich sa považujú za neaktívne alebo vyhasnuté. Fuego je naopak známa svojou častou aktivitou. Vlani evakuovali úrady viac ako 500 ľudí po tom, ako Fuego chrlila plyn a popol. Erupcia z roku 2023 si vyžiadala evakuáciu približne 1200 osôb.
V júni 2018 pri jej najsilnejšej erupcii za posledných 40 rokov zahynulo viac ako 200 ľudí. Guatemala leží v tzv. ohnivom kruhu a seizmickú a vulkanickú aktivitu tak pociťuje často. V posledných rokoch nariadili miestne orgány v dôsledku podobných erupcií tejto sopky niekoľko masových evakuácií.