Smutný koniec záchrannej akcie v Kolumbii: Zablúdené mláďa Escobarovho hrocha napriek snahám úradov uhynulo

BOGOTA - Zatúlané mláďa hrocha, ktoré v stredu zachránili úrady v severovýchodnej Kolumbii, uhynulo. Ide o jedinca z približne 200 hrochov, ktoré sa v krajine rozmnožili po tom, ako tam niekoľko týchto zvierat priniesol narkobarón Pablo Escobar. Agentúru AFP o tom informovala miestna environmentálna organizácia.
Úrady v stredu dopoludnia zachránili približne 15-dňové podvyživené mláďa, ktoré rybári objavili na brehu rieky bez matky. Mláďa hrocha „bolo prijaté s chronickými príznakmi dehydratácie, podvýživy a akútnym gastrointestinálnym ochorením, ktoré komplikovalo jeho celkový zdravotný stav,“ uviedol veterinár pracujúci pre environmentálnu organizáciu Cornare. Napriek snahám o jeho záchranu „zviera nereagovalo na liečbu a uhynulo,“ dodal.
Escobar si nechal doviezť z Afriky štyri hrochy do súkromnej zoo. Po jeho smrti v roku 1993 pri zásahu bezpečnostných zložiek začala jeho hacienda chátrať a hrochy utiekli do voľnej prírody, kde sa nekontrolovane množili a rozšírili do celého regiónu. Narušili pri tom miestny ekosystém a začali útočiť na miestnych obyvateľov.
V súčasnosti sú v Kolumbii považované za invazívny druh, čo viedlo vládu k tomu, aby tento rok schválila plán na utratenie približne 80 z nich, keďže pokusy obmedziť ich rozmnožovanie sterilizáciou zlyhali. Vo voľnej prírode v Kolumbii v súčasnosti žije podľa odhadov asi 200 hrochov. Bez zásahu ľudí by sa ich počty mohli do roku 2035 zvýšiť na približne 1000, tvrdí ministerstvo životného prostredia.