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Mala zomrieť na pódiu! Ginger Spice prežila vyhrážky teroristu, kolaps na vrchole slávy aj poníženie v spálni

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(Zdroj: TASR)
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ANGLICKO - Kedysi Geri Halliwell vymetala večierky v minišatách, dnes žije luxusný, no poriadne turbulentný život na vidieku. Predtým, než sa stala miláčikom planéty, bola Geraldine len obyčajným dievčaťom z robotníckej štvrti Watford. Cesta na výslnie však bola poriadne tŕnistá a Geri musela pre úspech urobiť čokoľvek!

Geraldine Estelle „Geri“ Halliwell-Horner (54) alias legendárna Ginger Spice zo Spice Girls, ktorá kedysi pobláznila svet a predala vyše 100 miliónov platní, má za sebou minulosť, z ktorej mrazí. Od nečakaného úteku z najslávnejšej dievčenskej kapely v roku 1998 cez natáčanie v Prahe až po hviezdne úlohy v seriáloch Sex v meste či najnovšom hite Only Murders in the Building – Geri bola vždy magnetom na pozornosť. Skutočné drámy sa však diali za zatvorenými dverami jej spálne!

Geri Halliwell sa narodila 6. augusta 1972 v meste Watford, ktoré sa nachádza v grófstve Hertfordshire v Anglicku. Vyrastala v skromných pomeroch na sídlisku v multikultúrnej robotníckej rodine, kde sa miešali tri rôzne národnosti. Otec Laurence Francis Halliwell mal anglicko-švédskych predkov. Živil sa ako predajca áut z druhej ruky. Zomrel v roku 1993 na infarkt, tesne predtým, ako Geri prerazila so Spice Girls, čo pre ňu bola obrovská životná rana. Matka Ana María Hidalgo je Španielka, ktorá v Anglicku pracovala ako upratovačka. Geri vďaka nej hovorí plynule po španielsky. Geri má dvoch starších súrodencov, brata Maxa a sestru Natalie. Doma mali veľmi prísnu výchovu. 

Málokto vie, že popová diva si na chlieb zarábala naozaj kadejako. Pracovala ako upratovačka, barmanka a dokonca ako hosteska v televíznej hernej šou v Turecku. Aby toho nebolo málo, predvádzala sa v nočných kluboch ako tanečnica v klietke a nafotila sériu odvážnych aktov. Tieto pikantné nahé fotografie neskôr, na vrchole slávy Spice Girls, zaplavili bulvárne plátky po celom svete! Geri sa však nikdy nehanbila a hrdo vyhlásila: „Robila som len to, čo som musela, aby som zaplatila účty.“

Všetko sa zmenilo v roku 1994. Geri vtedy narazila na inzerát v novinách The Stage, ktorý hľadal dievčatá do novej popovej skupiny. Hoci konkurz pre chorobu takmer zmeškala, vďaka svojej drzej výrečnosti a obrovskej charizme producentov okamžite odpálila. Spolu s Victoriou, Mel B, Mel C a Emmou vytvorili fenomén. Geri nebola najlepšou speváčkou v skupine, no bola ich nespútaným motorom a mozgom. Práve ona vymyslela slávne bojové heslo "Girl Power!" a stala sa neoficiálnou líderkou, ktorú milovali milióny tínedžerov.

Melanie Brown, Melanie Chisholm, Geri Halliwell, Emma Bunton a Victoria Beckham
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Melanie Brown, Melanie Chisholm, Geri Halliwell, Emma Bunton a Victoria Beckham  (Zdroj: SITA)
V roku 1998 zasiahla fanúšikov správa ako blesk z jasného neba – Geri uprostred obrovského svetového turné kapelu nečakane opustila! Šepkalo sa o hádkach a obrovskom egu, no pravda bola oveľa temnejšia. Geri trpela bulímiou, psychickým vyčerpaním a vnútorne nedokázala zvládnuť vražedné tempo slávy. „Bolo to ako rozvod. Cítila som, že ma to dusí a ak neodídem teraz, úplne ma to zničí,“ priznala neskôr Ginger Spice o svojom najťažšom životnom rozhodnutí.

Jej život bol však poznačený aj ďalšími náročnými momentami. Najväčšia rana prišla tam, kde to najmenej čakala – v jej rozprávkovom manželstve. Jej muž, mocný šéf stajne Red Bull Racing Christian Horner, bol obvinený z nevhodného správania voči podriadenej. Svetom okamžite otriasol masívny únik pikantných screenshotov! Verejnosť čítala ich intímne správy z WhatsAppu a Geri ostala, pochopiteľne, "ponížená a zdrvená".

Geri Halliwell
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Geri Halliwell
Dráma mala brutálnu dohru. Hoci s ním hrala divadlo pre kamery, Christian po 20 rokoch na čele tímu dostal definitívny vyhadzov! Geri dokonca zo zúfalstva na čas zahodila jeho priezvisko, no nakoniec ustúpila a stavila na overenú taktiku. „Osvojila si taktiku z knihy Victorie Beckham – ignorovať škandál a myslieť na pekné veci. To je jedno z jej mantier,“ prezradil tajný zdroj z okolia zdrvenej speváčky. Samotný Horner po vyhadzove sypal popol na hlavu: „Keď som doma, som len Christian a ona je len Geri. Je mojou najväčšou oporou v tom všetkom.“

To však nie je všetko! V roku 2019 odpálila gigantickú nálož jej neriadená kolegyňa zo Spice Girls, Mel B. V televíznej šou bez servítky vyhlásila, že v časoch najväčšej slávy mali s Geri divoký milostný románik! Geri penila a všetko ostro poprela, no Mel B sa len smiala: „Zasiahne ma za to, pretože teraz je celá nóbl vo svojom vidieckom sídle s manželom, ale je to fakt. Jednoducho sa to stalo, zasmiali sme sa tomu a to bolo všetko.“

Najbrutálnejší moment kariéry prišiel v roku 2000. Brutálny neonacistický bombový atentátnik David Copeland si Geri vybral za svoj terč. Vyhrážal sa, že ju zastrelí priamo počas prenosu Brit Awards pred miliónmi divákov! Dôvod? Speváčka verejne podporovala gejov a priatelila sa s hviezdnym Georgeom Michaelom. Polícia ju prosila, aby nevychádzala na pódium. Geri však ukázala obrovskú odvahu: „Vyhrážal sa, že ma zastrelí... Nedovolila som mu však, aby ma zastrašil.“

Mala zomrieť na pódiu!
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 (Zdroj: TASR)
Dnes úspešná spisovateľka a matka tvrdí, že ju minulosť posilnila a nebojí sa ukázať svetu svoju pravú tvár: „Pravda vás oslobodí. Je to veľmi oslobodzujúce, keď poviete: 'Toto som ja, so všetkými chybami a bradavicami,' a potom môžete jednoducho pokračovať v živote,“ uzatvára Ginger Spice vo svojej autobiografii.

Geri sa kompletne stiahla z búrlivého sveta hudobných klubov. Žije na vidieckej farme, kde chová kone, osly a psy. Na verejnosti a sociálnych sieťach sa prezentuje ako elegantná dáma z vyšškej spoločnosti a je známa tým, že už niekoľko rokov nosí výhradne oblečenie bielej, krémovej alebo béžovej farby, čo sa stalo jej osobným módnym podpisom.

Geri Halliwell
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Geri Halliwell  (Zdroj: isifa)
A ešte niečo - tento rok Geri prežíva obrovský herecký comeback. Bola obsadená do 6. série celosvetovo úspešného komediálneho seriálu Only Murders in the Building (2026), kde hrá po boku hviezd ako Steve Martin, Martin Short či Selena Gomez. Natáčanie tohto projektu patrí medzi jej hlavné aktuálne aktivity.

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